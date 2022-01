Nanobiotix : objectifs affichés

(Boursier.com) — Nanobiotix fait le point sur ses objectifs et ses activités prévues cette année. L'évaluation de NBTXR3 en vue de son enregistrement mondial dans les cancers de la tête et du cou (voie prioritaire de développement) se poursuit avec le recrutement du premier patient de l'étude mondiale de phase III NANORAY-312. L'activation des sites américains et asiatiques est prévue en 2022. L'association NBTXR3/anti-PD-1 (programme prioritaire) progresse. Sur la base des données initiales de l'étude d'immunothérapie de phase I en cours, Nanobiotix avance avec les autorités réglementaires sur le chemin d'enregistrement. La visibilité financière est prolongée jusqu'au deuxième trimestre 2023 grâce à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'optimisation de l'allocation des ressources, permettant ainsi de continuer les investissements dans les développements prioritaires.

La mission de Nanobiotix est d'améliorer les résultats des traitements pour les patients du monde entier en développant et en commercialisant des solutions thérapeutiques disruptives, basées sur la nanophysique, dans plusieurs maladies majeures, à commencer par le cancer. En 2022, Nanobiotix prévoit de poursuivre sa croissance et de renforcer ses capacités organisationnelles afin de concrétiser le potentiel de son principal produit candidat, NBTXR3. Les priorités de l'entreprise pour l'année sont les suivantes :

- Concentrer les efforts de développement menés par la Société sur l'exécution de NANORAY-312, une étude pivot mondiale visant à l'obtention de l'approbation de NBTXR3 activé par radiothérapie dans le carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (HNSCC) et faire progresser la stratégie en combinaison avec les inhibiteurs de checkpoints chez les patients n'ayant pas répondu ou ayant répondu de manière inadéquate à un traitement anti-PD-1 antérieur.

- Poursuivre l'expansion mondiale de NBTXR3 grâce à des collaborations existantes et/ou à de nouvelles collaborations qui pourraient apporter des capacités commerciales et/ou de développement complémentaires.

- Continuer à aligner les ressources et l'allocation des ressources sur les priorités stratégiques et améliorer l'efficacité opérationnelle.

- Approfondir l'expertise opérationnelle dans les domaines fonctionnels clés afin de soutenir la croissance continue de l'entreprise.

- Continuer à promouvoir une culture d'entreprise fondée sur l'innovation, l'intégrité, la responsabilité, la transparence et l'inclusion.

En 2022, le programme de développement de Nanobiotix continuera de se focaliser sur : l'exécution des voies prioritaires de développement la Société dans le HNSCC et l'immunothérapie, et les collaborations avec des partenaires pour étendre le développement de NBTXR3.

Les objectifs clés du développement et les étapes de développement prévues sont les suivants :

- Progresser vers l'enregistrement commercial mondial grâce à NANORAY-312, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie pour les patients âgés à haut risque atteints de HNSCC localement avancé, à la suite des données préliminaires de survie de l'étude d'expansion de dose de phase I (étude 102 Expansion) montrant un bénéfice potentiel pour les patients âgés présentant un pronostic plus défavorable. Les étapes prévues pour 2022 comprennent la randomisation du premier patient dans l'étude NANORAY-312 en Europe - janvier 2022, l'activation du premier site américain de NANORAY-312 et l'activation du premier site NANORAY-312 en Asie (LianBio).

- Établir et planifier la stratégie d'enregistrement de NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1 suite aux premières données de l'étude de phase I de la Société (étude 1100) suggérant que NBTXR3 pourrait amorcer une réponse immunitaire, augmenter les taux de réponse chez les patients naïfs aux anti-PD-1 et permettre de surmonter la résistance à une thérapie antérieure par anti-PD-1, chez les non-répondeurs. Les étapes prévues pour 2022 comprennent l'établissement de la dose recommandée pour la phase II (RP2D) dans toutes les cohortes, la présentation des données mises à jour de l'étude 1100, ainsi que l'annonce des prochaines étapes de développement suite aux retours des autorités réglementaires.

- Étendre l'évaluation de la tolérance et de la faisabilité de NBTXR3 à d'autres tumeurs solides et à d'autres combinaisons thérapeutiques en dehors des indications actuelles développées par la Société - par la mise en place de collaborations et partenariats. Les étapes prévues pour 2022 comprennent l'établissement de la dose recommandée pour la phase II dans le cancer du pancréas, la présentation des données de phase I de NBTXR3 associé à la chimiothérapie dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou, ainsi que la présentation des données de phase I/II de NBTXR3 associé à la chimiothérapie dans le cancer du rectum.

Au 31 décembre 2021, Nanobiotix estimait disposer d'environ 83,9 millions d'euros de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements, contre 119,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. Grâce à des ajustements de l'efficience opérationnelle entrepris au cours du second semestre 2021, Nanobiotix a été en mesure d'étendre sa visibilité financière et prévoit désormais que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements au 31 décembre 2021, à l'exclusion du versement éventuel de tout paiement d'étape au bénéfice de la Société dans le cadre de ses collaborations, provenant de collaborations, permettront à la société de financer ses plans opérationnels jusqu'au second trimestre 2023. Il s'agit d'une estimation préliminaire de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements, basée sur les informations actuellement disponibles. Cette estimation peut différer de la position réelle de trésorerie de la Société telle que figurant dans les états financiers audités.