Nanobiotix : nouvelles étapes pour 2021

Nanobiotix : nouvelles étapes pour 2021









(Boursier.com) — Nanobiotix , société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer en augmentant l'efficacité de la radiothérapie et la proportion de patients qui répondent aux checkpoint inhibiteurs, annonce aujourd'hui son plan de développement mondial pour 2021 et au-delà.

La radiothérapie, également appelée thérapie par rayonnement, implique l'utilisation de rayons X ou d'autres particules ou rayons de haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses dans les tumeurs. Elle fait partie des traitements anticancéreux les plus courants, en tant que thérapie autonome comme en association avec la chirurgie, la chimiothérapie ou les biothérapies. Dans les pays développés ayant accès à la radiothérapie, environ 60% des patients cancéreux recevront une radiothérapie au moins une fois, soit seule, soit dans le cadre d'un protocole de traitement plus complexe. Néanmoins, beaucoup de ces patients meurent encore de la progression de leur cancer parce que, entre autres raisons, ils ne peuvent pas recevoir une dose de rayonnement suffisamment élevée pour détruire complètement leur tumeur sans entraîner un niveau inacceptable de dommages aux tissus sains environnants.

L'approche pionnière de Nanobiotix utilise la nanophysique pour apporter un mode d'action physique permettant de détruire les cellules cancéreuses. Contrairement aux chimiothérapies ou aux produits biologiques traditionnels, le NBTXR3 a un mécanisme d'action applicable dans le traitement de tous les types de tumeurs solides en association avec la radiothérapie et en combinaison avec d'autres anti-cancéreux.

Nanobiotix pense que le mode d'action du NBTXR3 pourrait apporter un bénéfice dans toutes les indications de tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapie. Ces populations de patients représentent un important débouché commercial pour le NBTXR3. De plus, la Société pense que le NBTXR3 pourrait apporter de nouvelles opportunités aux patients cancéreux qui ne peuvent actuellement pas être traités par radiothérapie en raison de la radiosensibilité ou d'autres caractéristiques des tissus situés à proximité de la tumeur.

Après une introduction en bourse réussie sur le Nasdaq au quatrième trimestre 2020, la société a pour objectifs à long terme (i) d'achever le développement du NBTXR3 dans le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés et satisfaire aux exigences réglementaires applicables dans l'Union européenne (UE) aux États-Unis (US) en la matière ; (ii) faire de NBTXR3 un produit complémentaire des checkpoint inhibiteurs (iii) d'achever les études post-approbation du NBTXR3 pour le traitement des sarcomes des tissus mous (STS) localement avancés dans l'UE ; (iv) d'élargir les possibilités de NBTXR3 en tant que traitement des tumeurs solides ; (v) mettre en place un programme de développement clinique efficace et établir une infrastructure commerciale mondiale pour NBTXR3.

"Après la réussite de notre introduction au Nasdaq en décembre dernier, Nanobiotix est prête à poursuivre le développement mondial du NBTXR3 comme prévu. Malgré les défis qui se sont présentés en 2020, notre équipe a franchi des étapes importantes et fait avancer le développement de notre principal produit développé en association avec la radiothérapie seule ou en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses, dans plusieurs indications. En 2021, nous prévoyons de nouvelles avancées dans l'indication des cancers de la tête et du cou, qui est notre priorité, et d'apporter de nouvelles preuves que le NBTXR3 pourrait améliorer les effets de l'immunothérapie en augmentant la proportion de patients qui répondent aux checkpoint inhibiteurs. Nous continuerons également au sein de Nanobiotix à élargir notre plan de développement pour réaliser notre mission : permettre à des millions de patients dans le monde de bénéficier des avantages potentiels du NBTXR3" conclut Laurent Levy, Président du directoire de Nanobiotix.