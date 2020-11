Nanobiotix : nouvelles données précliniques suggérant un impact significatif de NBTXR3 en immuno-oncologie

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques in vivo positives provenant de deux études, lors du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer). Une présentation par ePoster a été faite par Nanobiotix et une présentation orale a été faite par le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas (MD Anderson).

Historiquement, les données ont montré que la radiothérapie peut moduler le système immunitaire ; cependant, les preuves cliniques de contrôle des tumeurs à distance et d'immunité antitumorale soutenue demeurent rares. Il existe donc une opportunité pour de nouvelles solutions thérapeutiques susceptibles d'amorcer une forte réponse anti-tumorale. S'il est validé, cet avantage pourrait améliorer les résultats des traitements pour les patients recevant une radiothérapie seule et pourrait également être combiné avec des checkpoint inhibiteurs tels que les anti-PD-1 et les anti-CTLA pour améliorer les taux de réponse et les résultats de survie.

Le NBTXR3 est potentiellement le premier produit de la classe des radioenhancers, administré en une seule fois, directement dans la tumeur. Lorsqu'il est activé par la radiothérapie, ce produit est conçu pour augmenter le dépôt d'énergie dans la tumeur sans augmenter le dépôt dans les tissus sains environnants. Ce mode d'action physique et universel entraîne un effet accru de destruction de la tumeur ainsi qu'une réponse immunitaire adaptative.