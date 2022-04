Nanobiotix : nouvelles données

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui de nouvelles données provenant d'une étude préclinique ouverte évaluant la combinaison du premier radioenhancer de sa catégorie, NBTXR3, associé au triple blocage par PD-1, LAG-3 et TIGIT. Les données ont été publiées via une présentation E-Poster lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Association of Cancer Research (AACR), qui s'est tenue du 8 au 13 avril 2022, par des chercheurs de The University of Texas MD Anderson Cancer Center (MD Anderson).

"Nous pensons que l'effet potentiel d'amorçage immunitaire par NBTXR3 activé par radiothérapie pourrait changer la donne en matière d'immunothérapie du cancer", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. "Nous pensons que, si de nouvelles modalités de traitement par immunothérapie continuent d'émerger, elles restent tributaires d'une réponse immunitaire sous-jacente.

Ces nouvelles données précliniques d'expression génique montrant que l'ajout de NBTXR3 a renforcé l'activité dans les voies immunitaires clés associées à l'immunité innée et adaptative, et a surpassé toutes les autres combinaisons en termes d'efficacité, de survie et d'induction d'une mémoire anticancéreuse à long terme, s'ajoutent à un ensemble croissant de soutien de NBTXR3 en tant que produit candidat qui pourrait potentiellement aider à étendre les avantages de l'immunothérapie à une plus grande partie des patients."

DONNÉES PRÉCLINIQUES SUR LE BLOCAGE PAR IMMUNOTHERAPIE ASSOCIEE À NBTXR3 ACTIVÉ PAR RADIOTHÉRAPIE

Des données précliniques et cliniques précédemment présentées, évaluant NBTXR3 en combinaison avec divers inhibiteurs de checkpoints (ICIs) incluant anti-PD-1, anti-CTLA-4, anti-LAG-3, et anti-TIGIT, suggèrent que, après activation par radiothérapie, le radioenhancer pourrait induire un effet "d'amorçage immunitaire" qui pourrait aider à améliorer et étendre les bénéfices des ICIs à plus de patients.

Cette nouvelle analyse, présentée à l'AACR, a évalué l'expression génétique immunitaire associée à de multiples combinaisons de NBTXR3, anti-PD-1, anti-LAG-3 et anti-TIGIT.

Les principales conclusions sont les suivantes :

La Thérapie Combinée a surpassé tous les autres traitements testés en termes d'efficacité, de survie et d'induction d'une mémoire anticancéreuse à long terme.

La Thérapie Combinée a favorisé de manière significative la régulation à la hausse des transcrits d'ARNm impliquées dans l'immunité innée, la réponse humorale, la fonction des cellules B, la fonction des cellules dendritiques et l'apprêtement des antigènes dans les tumeurs primaires irradiées par rapport aux témoins non traités.

Dans les tumeurs non irradiées, la Thérapie Combinée a entraîné des élévations dans de multiples voies liées à l'immunité qui étaient significativement plus élevées que celles produites par d'autres combinaisons de traitements. Ces voies comprenaient l'immunité adaptative et innée, la fonction des cellules B, T, des cellules tueuses naturelles et des cellules dendritiques ainsi que l'apprêtement des antigènes.

La Thérapie Combinée a favorisé l'activation immunitaire au niveau du site irradié, les réponses immunitaires abscopales sont améliorées par l'ajout de LAG-3 et de TIGIT à PD-1 et à NBTXR3 activé par radiothérapie, et ces données suggèrent que la Thérapie Combinée pourrait être efficace, contre les cancers métastatiques.