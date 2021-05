Nanobiotix : nouveaux résultats de la partie expansion de dose de l'étude de phase I de NBTXR3

Nanobiotix : nouveaux résultats de la partie expansion de dose de l'étude de phase I de NBTXR3









(Boursier.com) — Les derniers résultats de la partie expansion de dose de l'étude de phase I de NBTXR3, potentiellement premier traitement de la classe des radioenhancers dans le traitement des cancers de la tête et du cou, démontrent des signes d'efficacité durable durant un suivi médian de 8,1 mois avec un taux de réponse objective globale de 82,5% et un taux de réponse complète de 62,5%, souligne Nanobiotix.

Ces données confortent le potentiel et la bonne tolérance de NBTXR3 chez les patients très vulnérables que la maladie impacte au quotidien et pour lesquels il existe encore des besoins médicaux non satisfaits.

En amont du congrès de l'ASCO2, de nouveaux résultats dans le domaine de l'immunothérapie seront communiqués, suggérant que NBTXR3 associé aux anti-PD1 est une option qui permettrait de produire une réponse immunitaire soutenue chez les patients atteints de tumeurs localement avancées ou métastatiques, indépendamment de l'exposition antérieure à un anti-PD-1.

Consécutivement à l'ASCO, Nanobiotix organisera un événement pour les investisseurs le vendredi 11 juin 2021 à 14h CET pour présenter de manière approfondie les résultats de l'étude 1100 associant NBTXR3 à l'immunothérapie avec plusieurs leaders d'opinion dans le domaine, dont des investigateurs d'étude clinique.