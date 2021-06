Nanobiotix : nomination de Bart Van Rhijn

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce la nomination de Bart Van Rhijn, MBA, au poste de directeur financier et membre du directoire. L'expertise confirmée de Bart Van Rhijn en matière de gestion financière globale, de développement commercial et de commercialisation de produits pharmaceutiques, sera particulièrement bénéfique alors que la Société prépare le lancement de la seconde étude clinique d'enregistrement de NBTXR3, son radioenhancer, potentiel "first-in-class", dans le traitement des cancers de la tête et du cou (Etude NANORAY-312), poursuit son développement en immunothérapie ainsi que dans le traitement de tout type de tumeurs solides et en combinaison avec diverses thérapies anti-cancéreuses.

Il succède à Philippe Mauberna, qui quittera ses fonctions de directeur financier et de membre du directoire après 8 ans au sein de la Société. Philippe Mauberna occupera un rôle temporaire pour soutenir la Société durant la période de transition.

"Rejoindre Nanobiotix en tant que directeur financier est un honneur" a déclaré Bart Van Rhijn. "Je me réjouis de collaborer avec l'équipe de direction, et l'organisation dans son ensemble, afin de développer et transmettre la valeur de plateformes technologiques susceptibles de changer la pratique médicale. C'est une leçon d'humilité et une grande responsabilité que de pouvoir apporter une contribution significative à la vie de tant de patients, de soignants et d'acteurs de santé."