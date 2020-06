Nanobiotix : NBTXR3 pourrait prétendre à une approbation accélérée de la FDA

(Boursier.com) — FDA a fourni les commentaires nécessaires quant à la conception de NANORAY-312, un essai pivot de phase III portant sur l'étude de NBTXR3 chez des patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou inéligibles à une chimiothérapie à base de platine.

Cette étude de Nanobiotix devrait recruter environ 500 patients. Une analyse de futilité est prévue 18 mois après la randomisation du premier patient, une analyse intermédiaire de supériorité en termes de survie sans progression (SSP) est prévue à 24-30 mois. L'analyse finale fera état de la SSP et de la survie globale (SG). La qualité de vie sera évaluée aussi en tant qu'objectif secondaire clé. Dans l'éventualité où les données de l'analyse intermédiaire seraient favorables, la FDA a indiqué que NBTXR3 pourrait potentiellement prétendre à une approbation accélérée.

Accord sur le plan de développement CMC

Le plan de développement de la chimie, de la fabrication et des contrôles (CMC) de NBTXR3 en soutien de l'essai de phase III et une future demande de nouveau médicament (NDA) pour le produit ont aussi été convenus avec la FDA. Dans sa réponse écrite, la FDA a noté que le plan de développement CMC ne soulève aucun risque pour la poursuite du développement de NBTXR3 et que l'actualisation du plan de développement CMC de NBTXR3 au cours l'étude de phase III convenait.