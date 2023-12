Nanobiotix : LianBio transfère ses droits de développement et de commercialisation de NBTXR3 en Chine et dans d'autres marchés asiatiques

(Boursier.com) — NANOBIOTIX , société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce que son partenaire, LianBio, a conclu un accord de cession au bénéfice de Janssen Pharmaceutica NV ("Janssen"), une société de Johnson & Johnson, par lequel LianBio transfère à Janssen les droits exclusifs de développement et de commercialisation du potentiel radioenhancer first-in-class NBTXR3 en Grande Chine, en Corée du Sud, à Singapour et en Thaïlande.

"Notre stratégie de collaboration pour le développement et la commercialisation de NBTXR3 repose sur un engagement commun à mettre notre potentiel radioenhancer first-in-class à la disposition de millions de patients dans le monde", a déclaré Laurent Levy, co-fondateur de Nanobiotix et président du directoire. "LianBio a joué un rôle important dans l'expansion de notre programme de développement clinique en Asie, notamment avec leur soutien pour notre étude de Phase 3 pivotale en cours évaluant NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou. Nous nous réjouissons de l'impulsion continue de notre programme de développement visant à enregistrer NBTXR3 mondialement."

Cet accord de transfert de droits consolide les droits mondiaux de développement et de commercialisation de NBTXR3 avec Janssen et simplifie l'alliance globale avec Nanobiotix pour le co-développement et l'enregistrement de son radioenhancer. L'accord inclut le transfert des termes économiques précédemment convenus entre Nanobiotix et LianBio, y compris le droit pour Nanobiotix d'être éligible à recevoir jusqu'à un total de 220 millions de dollars éventuels sous réserve de l'atteinte de certaines étapes de développement et de commercialisation (hormis 15 millions de dollars déjà versés à Nanobiotix par LianBio), et à percevoir des redevances graduelles à deux chiffres, basées sur les ventes nettes dans les territoires asiatiques.

À compter de la date de conclusion de l'accord de transfert, LianBio apportera son support pour la transmission des actifs vers Janssen sur une période déterminée de 6 mois.