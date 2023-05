Nanobiotix : le titre s'envole de plus de 100% !

(Boursier.com) — Nanobiotix s'envole de 113% ce vendredi midi en bourse de Paris, à 3,55 euros, alors que la société a annoncé être entrée "en négociation contractuelle finale" à la suite de l'accord sur un "non-binding term sheet" pour le développement et la commercialisation de son principal candidat nanothérapeutique NBTXR3 avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique, à l'issue d'une période extensive de négociations.

L'accord en question reste soumis, entre autres, à la négociation et la signature d'un contrat définitif et l'obtention des autorisations requises en interne par chacune des deux parties concernant les termes définitifs de ce contrat.

La société explique qu'elle ne communiquera pas davantage sur les négociations en question, sauf dans l'hypothèse où elle considèrerait qu'il serait approprié de le faire ou qu'un accord définitif serait signé... Portzamparc parle d'une "excellente nouvelle" et rappelle que la conclusion d'un tel deal était une condition imposée par la BEI pour étendre au 31/1/2024 l'allègement du covenant imposant de conserver au minimum le montant des prêts en trésorerie (contre la date initiale du 31/7/2023).