Nanobiotix : le Dr. Gary Phillips nommé président du conseil de surveillance

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce que le Dr. Gary Phillips a été nommé Président du Conseil de Surveillance de la Société. Le Dr Phillips succède à Laurent Condomine, qui se retire du Conseil de Surveillance après en avoir assuré la présidence durant 11 ans. Le Dr Phillips apportera son expertise au Conseil, alors que la Société continue de faire progresser sa stratégie de développement mondial avec un deuxième essai clinique d'enregistrement prévu dans les cancers de la tête et du cou (l'essai NANORAY-312) et un essai en association aux immunothérapies.

"Je suis vraiment honoré et enthousiasmé par ma nomination en tant que Président du Conseil de Surveillance de Nanobiotix", a déclaré le Dr Phillips. "J'ai hâte de travailler avec le Conseil et l'ensemble de l'organisation pour tenir la promesse du développement d'une technologie de rupture qui, potentiellement, transformera la prise en charge du cancer. Vaincre le cancer et d'autres maladies majeures est une nécessité absolue pour les patients, leurs familles et les acteurs de santé, et je crois que nous avons la possibilité d'élargir les possibilités de traitement pour leur bénéfice."

Le Dr Phillips, qui est actuellement Président et Directeur Général d'OrphoMed, Inc. (OrphoMed), aux États-Unis, apporte, en rejoignant le Conseil de Surveillance, des décennies d'expérience dans la santé. Il a, entres autres, dirigé les opérations et la stratégie commerciales et occupé des fonctions dans le développement et la médecine clinique. Avant de rejoindre OrphoMed en 2018, le Dr Phillips a travaillé chez Mallinckrodt Pharmaceuticals, où il occupait le poste de vice-président exécutif et directeur de la stratégie depuis 2013. Avant d'occuper ce poste, il a été responsable de la Santé Mondiale et des Industries de la Santé au Forum Economique Mondial, président de Reckitt Benckiser Pharmaceuticals North America (aujourd'hui Indivior), et a occupé le double rôle de Président des produits chirurgicaux et pharmaceutiques aux États-Unis et de Responsable Mondial des produits pharmaceutiques chez Bausch & Lomb. En outre, le Dr Phillips a occupé des postes de direction chez Merck Serono, Novartis et Wyeth.

Le Dr Phillips a obtenu une licence en biochimie avec les distinctions Summa Cum Laude et Phi Beta Kappa au College of Arts and Sciences de l'Université de Pennsylvanie, un MBA à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et un Doctorat en Médecine avec la distinction Alpha Omega Alpha à la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie. Le Dr Phillips est médecin en exercice et a servi en tant qu'officier-clinicien en médecine générale dans l'US NAVY, d'où il a été libéré avec les honneurs, en tant que lieutenant commandant.