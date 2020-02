Nanobiotix : le chiffre d'affaires du T4 s'élève approximativement à 20 KE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 de Nanobiotix s'élève approximativement à 20 KE.

Le chiffre d'affaires généré par Nanobiotix au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine.

Le chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice 2019 de Nanobiotix s'élève approximativement à un montant total de 68 KE.

La position de trésorerie au 31 décembre 2019 s'élève à 35.049 KE. Ce montant n'inclut pas le crédit d'impôt recherche de 3,251 KE relatif à l'exercice 2018, normalement attendu au Q4, qui a été perçu en février 2020.

En novembre 2019, Nanobiotix a présenté de nouveaux résultats prometteurs dans l'étude préclinique en immuno-oncologie au SITC 2019. Dans l'étude conduite par l'Université du Texas MD Anderson Cancer Center, les chercheurs ont étudié NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un traitement anti-PD-1 chez des souris immunocompétentes. L'association de NBTXR3 et d'un anti-PD-1 a augmenté le contrôle local de la tumeur irradiée, a produit un effet abscopal marqué sur la tumeur distante, a diminué le nombre de métastases pulmonaires spontanées et a augmenté significativement la survie par rapport aux autres traitements de l'étude, dont la combinaison anti-PD-1 et radiothérapie. Les résultats ont également montré que la combinaison NBTXR3 et anti-PD-1 peut produire un effet abscopal équivalent à une dose de rayonnement inférieure.

L'étude comprenait également un modèle RadScopal in vivo dans lequel la deuxième tumeur n'a reçu qu'une très faible dose de rayonnement tandis que la première a reçu une dose complète. Dans ce modèle, les chercheurs ont évalué l'impact de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 et un anti-CTLA-4 sur la croissance tumorale.

Les données montrent que cette combinaison a permis d'obtenir un contrôle local supérieur ainsi qu'une augmentation significative de l'effet abscopal et de la survie par rapport à toutes les autres combinaisons testées. De plus, plusieurs réponses complètes ont été observées au niveau de la deuxième tumeur du groupe ayant reçu la combinaison avec NBTXR3 alors qu'aucune n'a été observée dans les autres groupes.

Ces résultats pourraient ouvrir la voie à l'utilisation de NBTXR3 pour améliorer les résultats du traitement des patients en immuno-oncologie, y compris les patients non-répondeurs aux Checkpoint inhibiteurs.

Le 16 décembre 2019, Nanobiotix a reçu le Prix Galien France 2019 pour la MedTech la plus innovante dans la catégorie "Dispositif médical". Chaque année, le prix Galien distingue "des innovations en santé (toutes thérapeutiques confondues) remarquables, récentes et à disposition du public, ainsi que des travaux de recherche emblématiques".

Calendrier financier 2020

Nanobiotix prévoit d'annoncer les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant :

13 mars 2020 - Résultats annuels 2019

28 avril 2020 - Assemblée Générale Annuelle Paris, France

30 avril 2020 - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

17 juillet 2020 - Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020

4 septembre 2020 - Résultats semestriels 2020

23 octobre 2020 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020.