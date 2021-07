Nanobiotix : lance une nouvelle étude de Phase I évaluant NBTXR3 dans le cancer du poumon

Nanobiotix : lance une nouvelle étude de Phase I évaluant NBTXR3 dans le cancer du poumon









(Boursier.com) — Nanobiotix annonce le lancement d'une nouvelle étude clinique de Phase I, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie (RT) dans le cancer du poumon. Cette étude de phase I est l'une des cinq études menées avec NBTXR3 dans le cadre de la collaboration avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas, et la troisième à recruter son premier patient.

Un premier patient a en effet été traité par NBTXR3 et radiothérapie dans le cadre de cette étude de phase I.

Cinq études sont actuellement actives et en cours de recrutement dans le cadre de la collaboration clinique avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas.

Notre collaboration avec le MD Anderson reste un élément essentiel de notre stratégie alors que nous cherchons à développer NBTXR3 activé par radiothérapie, dans le traitement des tumeurs solides, seul ou en combinaison avec différentes immunothérapies anti-cancéreuses. Car NBTXR3 a le potentiel de changer la pratique de la radiothérapie et de l'immunothérapie , a déclaré Laurent Levy, cofondateur et directeur général de Nanobiotix. Ces études menées en collaboration avec le MD Anderson offrent aux patients dont les besoins non satisfaits sont importants, l'opportunité de bénéficier de l'expertise des médecins du MD Anderson. Elles fournissent également à Nanobiotix une capacité supplémentaire d'étendre le développement de NBTXR3 dans des indications où il y a urgence à innover, tout en restant concentré sur les voies prioritaires dans les cancers de la tête et du cou et en immunothérapie .

Les prochaines étapes du développement de NBTXR3, menées en collaboration avec le MD Anderson, viseront à démontrer l'applicabilité de NBTXR3 dans le traitement de toutes les tumeurs solides et en combinaison quel que soit l'agent anti-cancéreux. Elles devraient être lancées au cours du 2e semestre 2021.

D'autres études évaluant le potentiel de NBTXR3 pour répondre à des besoins non satisfaits en oncologie sont en cours de discussion dans le cadre de cet accord de collaboration.