Nanobiotix : la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient à 119,2 ME au 31/12

Nanobiotix : la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient à 119,2 ME au 31/12









(Boursier.com) — Nanobiotix présente les faits marquants de son activité et ses résultats financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. En 2020, le total des produits d'exploitation reste stable par rapport à 2019 et s'élève à 2,5 ME, dont 0,05 ME principalement lié au contrat de licence signé avec PharmaEngine, ancien partenaire, 1,9 ME correspondant au Crédit d'impôt Recherche (CIR), 0,5 ME de subvention octroyée par l'État qui se compose d'indemnités obtenues dans le cadre du chômage partiel à hauteur de 0,3 ME et d'une subvention de la BPI dont a bénéficié Curadigm SAS à hauteur de 0,2 ME. En 2019, les revenus de licence et de collaboration étaient de 0,1 ME et les revenus liés au CIR de 2,4 ME.

Les frais de Recherche et Développement (R&D) ont diminué pour atteindre 24,3 ME en 2020 contre 30,4 ME en 2019. Cette diminution résulte principalement des efforts de maitrise des coûts de la Société en matière de sous-traitance de la 'R&D' et de frais de conseil, ainsi qu'à la réduction des effectifs du Groupe affectés à la 'R&D'.

Les frais généraux et administratifs en 2020 se sont élevés à 14,6 ME, contre 18,9 ME en 2019. Cette baisse est due principalement à la diminution des coûts externes liée aux économies réalisées en raison de la pandémie de COVID-19 (notamment les frais de conseil) et au reclassement en 2019 des coûts de l'introduction en bourse au Nasdaq.

La perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'est élevée à 33,6 ME, soit 1,38 euro par action de base et diluée, contre une perte nette de 50,9 ME, soit 2,3 euros par action de base et diluée pour la même période en 2019.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient à 119,2 ME au 31 décembre 2020.

Perspectives 2021

-2021 - Injection prévue d'un premier patient en phase III dans les cancers de la tête et du cou (NANORAY-312).

-T2 2021 - Présentation d'une mise à jour des résultats de l'étape d'extension de dose de la phase I dans les cancers de la tête et du cou (Etude 102 expansion)

-T2 2021 - Mise à jour des résultats avec de nouveaux patients et un suivi supplémentaire dans l'étude de phase I en immuno-oncologie.

-S1 2021 - Injection prévue d'un premier patient dans l'étude de phase II évaluant NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1, dans les cancers de la tête et du cou récurrents/métastatiques.

-S1 2021 - Injection prévue d'un premier patient dans l'étude de phase II de NBTXR3 en association avec un anti-PD-1/L1 pour les patients atteints d'un cancer inopérable de la tête et du cou.

-S1 2021 - Premier patient irradié dans le cadre de l'étude de phase I sur la réirradiation des poumons (premier patient injecté au S2).

-S2 2021 - Lancement prévu d'une étude post-enregistrement dans les sarcomes des tissus mous dans l'UE

-Mises à jour supplémentaires sur d'autres essais cliniques et programmes précliniques

Prochain communiqué de presse financier avec le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 le 30 avril 2021.

L'assemblée générale annuelle de Nanobiotix se tiendra le 28 avril 2021.