Nanobiotix : La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient à 107,1 ME au 31 mars

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui sa trésorerie pour le premier trimestre 2021 et fait un point sur ses progrès opérationnels sur la période.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient à 107,1 millions d'euros au 31 mars 2021, assurant à la société le financement de ses programmes de développement jusqu'au second trimestre 2023, comparés à 28 millions d'euros au 31 mars 2020.

Suite à la décision de mettre fin à l'accord de licence et de collaboration avec PharmaEngine, Inc, la Société n'a pas généré de revenus au cours du premier trimestre 2021. Ceci se compare à 24KEUR pour le premier trimestre de 2020, qui résultaient principalement de la refacturation des coûts liés à son accord de licence.

Activités et données cliniques faisant progresser le développement de NBTXR3

- De nouvelles données précliniques, obtenues dans le cadre d'une collaboration avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas, ont été présentées lors de la première conférence virtuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR) dédiée à la science et la médecine des radiations, en mars. Elles suggèrent que NBTXR3 pourrait amorcer une réponse immunitaire adaptative et faire l'objet de combinaisons thérapeutiques avec des produits de la classe des inhibiteurs de checkpoint. Ces données ont démontré qu'une combinaison thérapeutique comprenant NBTXR3, un anti-PD-1, un anti-TIGIT et un anti-LAG3 augmentait la réponse antitumorale dans les tumeurs irradiées et non irradiées, permettant un meilleur contrôle local et distant de la tumeur et une augmentation du taux de survie. Les souris ayant survécu ont été immunisées contre les réinjections de cellules tumorales, ont conservé un pourcentage de cellules immunitaires mémoires significativement plus élevé et des activités immunitaires anti-tumorales plus fortes que les souris du groupe témoins.

- Les premiers résultats cliniques dans le cancer du rectum ont été présentés en janvier au Symposium 2021 de l'American Society of Clinical Oncology dédié aux cancers gastro-intestinaux (ASCO-GI 2021). Ces résultats complets de phase Ib sont issus d'un essai de phase Ib/II évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie et associé à une chimiothérapie. Ils incluent la dose recommandée pour la phase II. Les données ont montré que l'injection intra-tumorale de NBTXR3 était réalisable et bien tolérée à tous les niveaux de dose. Plus de 70 % des patients ont présenté une réponse tumorale objective, environ 90 % des patients ont subi une excision mésorectale totale (chirurgie) et 17,6 % ont obtenu une réponse pathologique complète. En outre, 50 % des patients ayant subi une intervention chirurgicale ont présenté une bonne régression tumorale. PharmaEngine, Inc. mettra en oeuvre la fin de la phase II de cette étude clinique conformément à l'accord concernant la conclusion de cette collaboration.

- Un premier patient atteint d'un cancer de l'oesophage a reçu une injection de NBTXR3 dans l'étude de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie et associé à une chimiothérapie (étude 2020-0122) en janvier. Il s'agit d'une nouvelle indication pour NBTXR3. L'essai est mené avec le MD Anderson dans le cadre d'une collaboration clinique en cours.

Autres activités et réalisations de Nanobiotix

- Accord de collaboration conclu entre Sanofi et Curadigm, filiale de Nanobiotix, en janvier. Le projet de recherche de Curadigm, intégrant la technologie Nanoprimer, a été sélectionnée dans le cadre du Sanofi iTech Award Program, en tant qu'option très prometteuse pour améliorer les thérapies géniques du groupe. À la suite de cette sélection, Curadigm a conclu un accord d'un an avec Sanofi comprenant un financement direct et des échanges scientifiques. L'objectif du projet est d'établir la preuve de concept du Nanoprimer en tant que produit en combinaison permettant d'améliorer l'efficacité des candidats-médicament de thérapie génique.

- Conservation des droits de propriété intellectuelle de NBTXR3 sur la région Asie-Pacifique, conformément à un accord conclu en mars 2021 avec PharmaEngine, Inc. mettant fin à la collaboration initiée en août 2012.

"Le premier trimestre de cette année a vu des progrès dans le développement de Nanobiotix, déclare Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. Les données cliniques que nous générons renforcent notre conviction que NBTXR3 pourrait avoir un impact significatif pour les patients, dans de nombreuses indications de tumeurs solides et à travers différentes combinaisons thérapeutiques. Nous sommes également encouragés par le fait que Sanofi ait perçu le potentiel du Nanoprimer de Curadigm et nous nous réjouissons de la collaboration à venir entre les deux sociétés dans le domaine de la thérapie génique."

Événements corporate et cliniques prévus au deuxième trimestre 2021 :

- 24 mai : Conférence UBS Global Healthcare

- 1er juin : Conférence Jefferies Healthcare

- 4 juin : Congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021

- 11 juin : Événement KOL virtuel : Examen du potentiel thérapeutique de NBTXR3 en association avec des inhibiteurs de checkpoint pour les patients atteints de cancers avancés

Agenda financier mis à jour

- 20 juillet : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre

- 8 septembre : Résultats semestriels 2021

- 20 octobre : Chiffre d'affaires du troisième trimestre.