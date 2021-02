Nanobiotix : La position de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élève à 119,2 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Nanobiotix de l'exercice s'élève approximativement à 50 KE, provenant principalement de la refacturation des coûts liés à son accord de licence et de collaboration avec PharmaEngine. L'absence de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020, s'explique par l'émission d'un avoir suite à une régularisation annuelle.

La position de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élève au 31 décembre 2020 à 119,2 ME suite au succès de l'offre publique au Nasdaq Global Select Market en décembre 2020, apportant un produit brut de 93,5 ME (113,3 M$, sur la base d'un taux de change de 1,00 euro = 1,2115$).

Le produit net, après déduction des commissions de souscription et autres frais de placement, s'est élevé à 82,8 millions d'euros ($100,4 millions). Nanobiotix prévoit que sa trésorerie actuelle permettra de financer ses opérations en cours et ses activités de développement prévues jusqu'au milieu du second trimestre 2023.

Principaux événements du 4ème trimestre 2020 et post-période

En octobre 2020, Nanobiotix a annoncé la première injection de NBTXR3 à un patient atteint d'un cancer du pancréas dans le cadre de l'essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie ainsi que la notification "safe to proceed" de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour deux autres essais cliniques : un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du poumon et éligibles à une ré-irradiation (étude 2020-0123), et un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie, avec chimiothérapie concomitante, pour les patients atteints d'un cancer de l'oesophage (étude 2020-0122). Ces deux études sont menées dans le cadre de la collaboration clinique avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas.

En novembre 2020, Nanobiotix a présenté des premières données positives à l'occasion du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer). Ces données ont démontré que NBTXR3, activé par radiothérapie en association avec le pembrolizumab ou le nivolumab (inhibiteurs anti-PD-1 de point de contrôle), pouvait transformer des patients non répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs.

Lors de ce congrès, Nanobiotix a également publié une étude préclinique révélant que NBTXR3, activé par radiothérapie, pourrait, dans certaines circonstances, produire un fort effet abscopal sans association à des checkpoints inhibiteurs et ainsi stimulerait l'immunité antitumorale adaptative tout en augmentant la diversité du répertoire TCR dans les tumeurs traitées par rapport à la radiothérapie seule.

Une seconde étude pré-clinique présentée à la SITC a montré que NBTXR3, associé à une radiothe?rapie a? forte dose dans la tumeur primaire et une radiothe?rapie a? faible dose dans la tumeur secondaire (RadScopalTM), associé à des checkpoint inhibiteurs, sous forme d'anti-PD-1 et d'anti-CTLA-4, pouvait améliorer significativement le contrôle des tumeurs primaires et secondaires, prolonger la survie et réduire les métastases pulmonaires dans un modèle in vivo de cancer du poumon résistant aux anti-PD-1. Il a également été observé que la combinaison de traitement favorisait une réponse antitumorale aux niveaux moléculaire et cellulaire et produisait une mémoire antitumorale à long terme.

Toujours en novembre 2020, la Société a annoncé avoir reçu de la FDA une notification "Safe to Proceed" pour deux nouveaux essais cliniques de phase II développés avec le MD Anderson. La première étude (étude 2020-0541) évalue NBTXR3 activé par radiothérapie chez des patients atteints d'un carcinome épidérmoïde de la tête et du cou, récurrent ou métastatique avec une expression limitée de PD-L1 ou résistant aux anti-PD-1. La deuxième étude clinique (étude 2020-0354) évalue NBTXR3 en réirradiation chez des patients ré-irradiés, atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou loco-régional, récurrent et inopérable.

En décembre 2020, Nanobiotix a achevé avec succès son introduction en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq Global Select Market l'opération a également inclus le lancement d'un placement sur le marché d'Euronext.

En Janvier 2021, Nanobiotix a annoncé la première injection de NBTXR3 dans le cadre d'un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie avec une chimiothérapie concomitante chez des patients atteints d'un cancer de l'oesophage (étude 2020-0122).

Toujours en janvier, Nanobiotix a annoncé que sa filiale Curadigm avait été sélectionnée pour un accord de collaboration avec Sanofi. Dans le cadre d'un programme de recherche, la technologie Nanoprimer de Curadigm a été ainsi sélectionné comme option très prometteuse pour améliorer de manière significative le portefeuille de thérapies géniques en développement. Curadigm a conclu un accord d'un an avec Sanofi, comprenant un financement direct et des échanges scientifiques. L'objectif de cette collaboration sur la technologie Nanoprimer consiste à établir une preuve de concept en tant que produit de combinaison pouvant accroître les avantages des thérapies géniques et leur bénéfice thérapeutique.

Agenda Financier 2021

Nanobiotix prévoit d'annoncer les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant :

17 mars 2021 - Résultats annuels 2020

28 avril 2021 - Assemblée Générale Annuelle, Paris, France

30 avril 2021 - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

16 juillet 2021 - Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2021

3 septembre 2021 - Résultats semestriels 2021

22 octobre 2021 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021.