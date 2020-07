Nanobiotix : la position de trésorerie au 30 juin s'élevait à 26,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du second trimestre 2020 et du premier semestre 2020 de Nanobiotix s'élève à respectivement 13,4 KE et 36,9 KE.

Le chiffre d'affaires généré par la société au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine.

La position de trésorerie au 30 juin 2020 s'élève à 26,6 ME. Ce montant comprend notamment le paiement de HSBC sous la forme d'un PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 5 millions d'euros accordé en vertu d'un accord approuvé le 22 juin 2020. Le deuxième PGE de 5 millions d'euros accordé par Bpifrance a été reçu le 17 juillet 2020.

En avril 2020, la compagnie a fait le point sur la continuité de son développement clinique pendant la crise du Covid-19. Dans le contexte de la pandémie et pour protéger les intérêts des employés, des patients, des partenaires et des actionnaires, Nanobiotix a adapté temporairement son organisation pour contrôler les coûts alors que les priorités dans le cadre du développement clinique sont restées inchangées.

Nanobiotix a également annoncé que le premier essai clinique de phase I de NBTXR3 dans le cancer du pancréas résultant de sa collaboration clinique avec le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas avait été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Au congrès de l'ASCO 2020, Nanobiotix a annoncé des résultats positifs de la partie expansion de son étude de phase I évaluant le potentiel d'une nouvelle classe de produit, NBTXR3 activé par la radiothérapie, à améliorer les résultats du traitement des patients âgés atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou inéligibles à la chimiothérapie ou intolérant au cetuximab. En particulier, l'analyse de 30 patients évalués pour l'efficacité ont montré un taux de réponse objective de la tumeur primaire (ORR) de 83%, y compris un taux de réponse complète de la lésion cible de 60%, en accord avec les endpoints co-primaires de l'étude.

Au congrès AACR 2020, Curadigm, la spin-off de la Société, a présenté les résultats obtenus illustrant la capacité de sa nouvelle technologie "Nanoprimer" qui pourraient potentiellement améliorer l'efficacité des médicaments administrés par voie intraveineuse. Dans cette étude, le Nanoprimer a été associé à différentes thérapies à base d'ARN et a montré qu'il apportait jusqu'à 50% d'efficacité supplémentaire à ces traitements.

Le 17 juin 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a fourni les commentaires nécessaires pour poursuivre l'élaboration de NANORAY-312, un essai pivot de phase III portant sur l'étude de NBTXR3 chez des patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou inéligibles à une chimiothérapie à base de platine. La FDA a également accepté le plan de développement de la chimie, de la fabrication et des contrôles (CMC) pour NBTXR3 afin de soutenir la future demande de nouveau médicament (NDA) pour le produit et son utilisation dans l'essai clinique de phase III NANORAY-312.

Prochaine communication financière : résultats semestriels 2020, 4 septembre 2020.