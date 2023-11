Nanobiotix : JJDC détient 10,37% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 8 novembre à l'AMF, la société Johnson & Johnson Innovation (JJDC), contrôlée par la société Johnson & Johnson, a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% du capital de Nanobiotix. Elle détient 4.722.560 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 10,37% du capital et 9,99% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Nanobiotix.

Par le même courrier, JJDC a indiqué, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre de l'Economie en France, son intention de souscrire 901.256 restricted ADSs supplémentaires pour un montant de 4,8 millions de dollars (correspondant à la fraction restante des 25 M$ que JJDC s'était engagée à souscrire. JJDC n'a cependant pas l'intention d'acquérir le contrôle de Nanobiotix et n'envisage aucune stratégie vis-à-vis de l'entreprise. JJDC n'envisage pas de solliciter sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme membre du conseil de surveillance de Nanobiotix.