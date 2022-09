Nanobiotix : inspiré ?

(Boursier.com) — Nanobiotix (Paris:NANO) (NASDAQ:NBTX), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui que Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix, a été désigné pour apparaître sur la liste PharmaVoice 100 des personnes "les plus inspirantes dans le domaine des sciences de la vie".

Cette prestigieuse liste, référence incontournable du secteur révisée chaque année, a été publiée dans l'édition de juillet/août du magazine PharmaVoice. Elle met en lumière les personnes les plus avant-gardistes dans le domaine des sciences de la vie, les personnalités remarquables dont le leadership motivant et innovant a aidé pairs et entreprises à atteindre des objectifs ambitieux.

"Nous sommes très heureux de désigner Laurent Levy comme l'une des 100 personnes les plus inspirantes de l'année 2022 dans le secteur des sciences de la vie", a déclaré Taren Grom, rédacteur en chef de PharmaVoice. "Laurent est une source d'inspiration, il a cette capacité à percevoir les tendances de l'industrie comme des opportunités plutôt que des obstacles. Nous saluons sa passion et sa confiance sans faille dans le secteur, ainsi que sa capacité à innover et à sortir des sentiers battus pour développer des stratégies, des produits et des services révolutionnaires. Il a ouvert de nouvelles voies et hissé son entreprise vers de nouveaux sommets, tout en prenant le temps d'accompagner la prochaine génération de leaders du secteur, mais surtout, il a fait preuve d'un grand dévouement pour l'amélioration de la vie des patients."

"Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cherché à réparer les injustices que l'on peut rencontrer au cours de la vie et pour moi, l'une des situations les plus inacceptables est qu'une personne puisse être confrontée à une maladie grave pour laquelle il n'existe pas de solution thérapeutique satisfaisante ", a déclaré Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix. C'est un honneur de figurer sur la liste PharmaVoice 100 et c'est aussi une reconnaissance importante du travail précurseur réalisé par l'équipe de Nanobiotix pour révolutionner le traitement du cancer pour des millions de patients."