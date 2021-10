Nanobiotix flambe avant les annonces

(Boursier.com) — Nanobiotix accélère ce jeudi et s'envole désormais de 16,6% à 10,61 euros. La société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui cinq présentations à la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO). La réunion se tiendra du 24 au 27 octobre 2021.

"Apporter des solutions thérapeutiques disruptives, pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, commence par la démonstration d'un impact significatif sur la survie", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et Président du Directoire de Nanobiotix. "La présentation, pour la première fois, de ces critères exploratoires dans notre étude de phase I dans les cancers de la tête et du cou, donnera un aperçu du potentiel de notre traitement dans notre indication prioritaire, alors que nous nous préparons à lancer notre phase III mondiale dans ces mêmes cancers, cette année. Nous continuons à développer NBTXR3 en tant que thérapie potentielle largement applicable à toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux et sommes également impatients de présenter des mises à jour en immunothérapie et dans le sarcome des tissus mous".

Les présentations porteront sur le 'contrôle local des tumeurs par NBTXR3 activé par radiothérapie dans le traitement des cancers de la tête et du cou' (Phase I Study of Novel Radioenhancer NBTXR3 Activated by Radiotherapy in Cisplatin-Ineligible Locally Advanced HNSCC Patients par Christophe Le Tourneau, MD, PhD, le 26 octobre à 20h15 CET), le 'potentiel de développement de NBTXR3 dans tout type de tumeur et en association avec tout type d'agent anti-cancéreux' (Overcoming Resistance to Anti-PD-1 With Tumor Agnostic NBTXR3: From Bench to Bedside par Tanguy Y. Seiwert, MD, le 26 octobre à 23h20 CET), 'l'amorçage de la réponse immunitaire par NBTXR3 en association à un anti-PD-1 dans les cancers avancés' (NBTXR3 Activated by Radiotherapy in Combination with Nivolumab or Pembrolizumab in Patients with Advanced Cancers: A Phase I Trial par Colette Shen, MD, PhD, le 25 octobre à 23h00 CET), le 'contrôle local des tumeurs par NBTXR3 activé par radiothérapie dans le traitement du sarcome des tissus mous' (Study of Novel Radioenhancer NBTXR3 Plus Radiotherapy in Patients with Locally Advanced Soft Tissue Sarcoma: Results of the Long-Term Evaluation in the Phase II/III Act.In.Sarc Trial par Sylvie Bonvalot MD, PhD, le 26 octobre à 00h15 CET), et enfin les 'données précliniques de l'association NBTXR3 et Anti-PD-1 dans un modèle de cancer du poumon' (NBTXR3 Nanoparticle with ImmunoRadiation Might Reshape Metastatic Tumor-Infiltrating T Cell Repertoire in Murine Lung Cancer Model par Chike O.Abana MD, PhD, le 26 octobre à 22h30 CET).