Nanobiotix : fixation du prix de son offre globale et admission sur le Nasdaq

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market par le biais d'une augmentation de capital de 7.300.000 nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre au public de 5.445.000 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis d'Amérique et une offre concomitante de 1.855.000 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis d'Amérique à certains investisseurs. Le prix par ADS a été fixé à 13,50 dollars dans l'Offre aux U.S. et correspond à un prix de 11,14 euros par Action Nouvelle. Le montant brut total est estimé à environ 98,6 millions de dollars U.S., équivalent à environ 81,3 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la Société. Le règlement-livraison de l'Offre Globale interviendra aux alentours du 15 décembre 2020, sous réserve des conditions usuelles.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. Les ADSs ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market et les négociations devraient débuter le 11 décembre 2020, sous le symbole NBTX. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole NANO.

Les Actions Nouvelles (y compris sous la forme d'ADS) offertes dans le cadre de l'Offre Globale feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0011341205 et devraient être admises aux négociations le 15 décembre 2020.

Les Actions Nouvelles seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et dans le cadre des dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 2ème et 7ème résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 30 novembre 2020.

Le prix de souscription par Action Nouvelle en euros est égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (soit les séances du 7, 8 et 9 décembre 2020), diminué d'une décote de 9,80% et a été déterminé par la Société conformément à la 2ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 novembre 2020.

La Société a accordé aux Banques Garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours, soit jusqu'au 9 janvier 2021, un maximum de 1.095.000 ADS, dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Offre Globale, au même prix de souscription par ADS.

Dans le cadre de l'Offre Globale, Jefferies LLC, agissant comme agent stabilisateur, peut surallouer les titres ou effectuer des opérations en vue de supporter, stabiliser ou maintenir le prix de marché des titres à un niveau supérieur que celui qui prévaudrait autrement. Cependant, l'agent stabilisateur pourra faire cesser les mesures de stabilisation à tout moment et sans préavis ou décider de ne pas les mettre en oeuvre. Toute mesure de stabilisation ou de surallocation sera réalisée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et pourra intervenir sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et sur le Nasdaq Global Select Market.

Les 7.300.000 Actions Nouvelles (dont 5.445.000 sous la forme d'actions ordinaires représentées par des ADS) devant être émises dans le cadre de l'Offre Globale entraineront une dilution d'environ 28% du capital social de la Société sur une base non diluée hors exercice de l'Option de Surallocation, et d'environ 32% du capital social de la Société sur une base non diluée dans l'hypothèse d'un exercice integral de l'Option de Surallocation.

Le produit brut de l'émission des Actions Nouvelles est estimé à environ 98,6 millions de dollars U.S. (81,3 millions d'euros), hors exercice de l'Option de Surallocation.

La Société estime que le produit net de l'Offre Globale s'élèvera à environ 86,7 millions de dollars U.S. (71,5 millions d'euros), après déduction des commissions des intermédiaires financiers d'un montant de 6,9 millions de dollars U.S. (5,7 millions d'euros) et des frais liés à l'offre d'un montant estimé à 5 millions de dollars U.S. (4,1 millions d'euros).

La Société prévoit d'allouer le produit net de l'Offre Globale à la poursuite du développement global du NBTXR3 en priorité pour le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés, comme suit :

- environ 48,5 million de dollars (40,0 millions d'euros) pour la poursuite de l'étude de NBTXR3 aux Etats-Unis et en Europe dans le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés par le biais d'une analyse d'efficacité intermédiaire,

- environ 18,2 millions de dollars (15,0 millions d'euros) pour permettre la poursuite du développement des autres essais cliniques et précliniques, et

- le solde pour financer les besoins généraux.

Au 30 juin 2020, la Société disposait de 42,4 millions d'euros (chiffre non audité) de trésorerie, d'équivalents de trésorerie. La Société estime que le produit net de l'Offre Globale, ainsi que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour financer ses opérations jusqu'au premier trimestre 2023.

Nanobiotix annonce aussi aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sera temporairement suspendu à sa demande, à compter de l'ouverture à 9h00. Cette suspension intervient dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares. La suspension sera effective jusqu'à une nouvelle communication. La reprise des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris devrait intervenir aux alentours de 16h00 aujourd'hui, correspondant à la première heure possible de négociation des ADSs sur le Nasdaq Global Select Market.