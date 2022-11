Nanobiotix : financé jusqu'au 1er trimestre 2024

(Boursier.com) — Nanobiotix a comptabilisé une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 53,5 millions d'euros au 30 septembre 2022 (83,9 ME au 31 décembre 2021).

En octobre 2022, la société a conclu un accord définitif avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de structurer le calendrier de remboursement de sa dette existante d'environ 30,7 ME dans la perspective de scénarios de commercialisation et de la conclusion de potentiels accords de développement par la société.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre 2022, combinés à la restructuration du prêt octroyé par la BEI et à l'equity line existante, devraient permettre de financer les programmes de développement jusqu'au 1er trimestre 2024.

"Durant le 3e trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur l'avancement de NBTXR3 utilisé seul et activé par radiothérapie chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou localement avancé et NBTXR3 combiné avec un anti-PD-1 chez les patients atteints de cancer de la tête et du cou récurrent et/ou métastatique", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du Directoire. "Nous pensons que les données à date de notre programme de développement clinique soutiennent le potentiel de NBTXR3 à améliorer les résultats thérapeutiques des patients ayant besoin d'un contrôle local, d'un contrôle systémique, ou des deux. Nous sommes impatients de partager les données supplémentaires de Phase 1 de l'étude 1100 lors du congrès annuel de la SITC. Ces nouvelles données renforcent encore notre confiance, notamment dans le potentiel immunostimulateur de NBTXR3. Elles seront utilisées pour l'élaboration du protocole d'une seconde Phase 3 pivotale dédiée à l'évaluation de NBTXR3 associé à un anti-PD-1 chez les patients atteints de cancer récurrent et/ou métastatique de la tête et du cou, dont nous anticipons la soumission à la FDA américaine prévue durant le 1er trimestre 2023".