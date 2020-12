Nanobiotix fait son roadshow

Nanobiotix fait son roadshow









Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui le début des roadshows (à compter du dépôt d'un document d'enregistrement Form F-1plus tard dans la journée) dans le cadre de son projet d'émission, sous réserve notamment des conditions de marché, de 6.500.000 actions ordinaires de la Société comprenant une offre au public d'American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unis d'Amérique et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis d'Amérique. La Société prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d'admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole 'NBTX'. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole 'NANO'.

Jefferies LLC agit en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l'Offre Globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC agissent également en qualité de teneurs de livres associés pour l'Offre aux US. Jefferies International Limited et Gilbert Dupont agissent en qualité de managers pour l'Offre Européenne.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2, 1 du Code monétaire et financier, en vertu des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce et conformément aux 2ème et 7ème résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30 novembre 2020. L'Offre Européenne ne sera ouverte qu'aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Un document d'enregistrement Form F-1 portant sur ces titres a été déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'est pas encore entré en vigueur. Les titres ne pourront être vendus et aucune offre d'achat ne pourra être acceptée avant que le document d'enregistrement n'entre en vigueur. Le document d'enregistrement peut être obtenu par le public sur le site Internet de la SEC.

Une demande d'admission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Offre Globale sera faite auprès d'Euronext conformément au prospectus d'admission qui sera soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers et comprenant le document d'enregistrement universel 2019 de la Société approuvé par l'AMF le 12 mai 2020 sous le numéro R.20-010, tel que modifié par son amendement déposé le 20 novembre 2020 sous le numéro D.20- 0339-A01 ainsi qu'une note d'opération, incluant un résumé du prospectus.