Nanobiotix fait le point sur sa trésorerie

(Boursier.com) — Sur la base du plan opérationnel actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 30,2 millions d'euros au 31 mars 2023 permettront de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2023 en prenant l'hypothèse de l'absence d'apport de trésorerie supplémentaire, d'opération de développement commercial, et l'exercice par la Banque Européenne d'Investissement de ses droits dans le cas du manquement à l'engagement du maintien d'un solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au moins égal au montant du principal du prêt s'élevant actuellement à 25,3 millions d'euros.

"2023 sera une année décisive pour Nanobiotix ; nous sommes déterminés à faire progresser le développement de notre radioenhancer NBTXR3 en phase avancée dans le cancer de la tête et du cou. Les mesures mises en oeuvre l'année dernière dans la perspective d'améliorer notre efficacité opérationnelle portent leurs fruits, et nous constatons que le recrutement progresse dans notre étude pivot de Phase 3, NANORAY-312, avec 122 sites activés dans 24 pays à ce jour", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire. "Nous restons concentrés sur nos objectifs à court terme, avec l'obtention des données finales de l'étude 102, et un premier aperçu des données de NBTXR3 dans le cancer du pancréas dans le cadre de notre collaboration avec le MD Anderson. Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau directeur médical au troisième trimestre de cette année qui renforcera notre stratégie de développement clinique. Nous estimons que notre plan de développement clinique, intégré à notre cadre organisationnel, constitue une base solide pour la croissance et la mise en oeuvre de nos programmes dans les années à venir."

Prochaine Assemblée Générale Annuelle de la société

La Société annonce que son assemblée générale mixte annuelle se tiendra le 27 juin 2023 à son siège social au 60 Rue de Wattignies, 75012 Paris, France.

L'avis de réunion de cette AGM sera publié prochainement dans le bulletin des annonces légales obligatoires et contiendra l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote. L'ensemble de la documentation relatif à cette assemblée générale sera accessible sur le site internet de la Société.