Nanobiotix fait le point face à la crise Covid-19

Nanobiotix fait le point face à la crise Covid-19









Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Le plan global de développement de Nanobiotix se poursuit et ses priorités demeurent les cancers de la Tête et du Cou et l'immuno-oncologie, qui sont dans l'ensemble "peu impactés par la crise du COVID-19", indique le groupe. Comme prévu, de nouvelles et premières données de l'étude de phase I (expansion) dans les cancers de la Tête et du Cou seront présentées fin mai au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Les premières données de l'étude de phase I d'immuno-oncologie seront partagées dans les mois à venir. Les études de phase précoce et celles menées en collaboration subissent en revanche "quelques retards en raison des restrictions dues à la pandémie", prévient le groupe. La société a mis en place les mesures nécessaires de contrôle des coûts afin d'étendre sa visibilité financière. En outre, différentes options de financement non dilutif sont actuellement en discussion afin d'étendre encore cette visibilité.

"Compte tenu de la pandémie actuelle, notre première préoccupation est la santé et la sécurité de nos employés. Nous avons mis en place un plan de continuité d'activité, et des équipes dédiées garantissent le pilotage, la communication et le support opérationnel nécessaires pour traverser cette crise efficacement. Mais nous avons aussi un devoir envers tous les patients qui pourraient selon nous bénéficier de NBTXR3. De nombreux patients atteints de cancer que nous souhaitons traiter voient leurs traitements retardés pour une durée indéterminée alors même qu'ils doivent se préserver du coronavirus. Par exemple, dans les cancers de la Tête et du Cou, les patients âgés que nous ciblons pour notre étude globale d'enregistrement de phase III présentent un risque particulièrement élevé de mortalité associée au COVID-19. Pour ne pas les abandonner au moment où ils sont le plus vulnérables, nous nous devons de poursuivre le développement de NBTXR3 aussi vite que possible.

Enfin, nous avons un devoir envers nos actionnaires qui soutiennent le développement de notre produit dans le monde. Nous avons la chance de pouvoir compter sur leur engagement sans faille. Nous partageons avec eux la conviction que nous sortirons de cette crise plus forts ensemble.

C'est pourquoi nous poursuivons nos activités opérationnelles et continuons de travailler activement avec nos équipes, nos partenaires et nos actionnaires pour garantir que NBTXR3 soit disponible au plus vite pour améliorer le résultat des traitements de millions de patients atteints de cancer", ajoute Laurent Levy, Président du Directoire de Nanobiotix.