Nanobiotix exerce l'option de surallocation pour son introduction au Nasdaq









(Boursier.com) — Nanobiotix a procédé au règlement-livraison de 1.095.000 American Depositary Shares (ADS) supplémentaires issus de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux banques garantes dans le cadre de l'introduction en bourse de la société sur le Nasdaq Global Select Market. Le prix de souscription des 1.095.000 ADS supplémentaires était de 13,50 dollars par ADS, soit le même prix que lors de l'offre initiale.

En conséquence, le nombre total d'actions émises dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market s'élève à 8.395.000 actions, dont 6.540.000 sous forme d'ADSs. Le produit total net de l'introduction en bourse est d'environ 100,4 millions dollars (équivalent à 82,8 millions d'euros).

La société estime que le produit net, combiné avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour financer ses opérations jusqu'au milieu du second trimestre 2023.

Les actions ordinaires de Nanobiotix sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole 'NANO'. Les ADSs de la société ont commencé leur cotation sur le Nasdaq Global Select Market le 11 décembre 2020 sous le symbole 'NBTX'.

La répartition du capital social de Nanobiotix, envisagée à la suite de l'introduction en bourse, est la suivante à la connaissance de la société...

- Investisseurs institutionnels : 33,43% du capital et 32,48% des DDV

- Amiral Gestion : 4,30% du capital et 4,18% des DDV

- Qatar Holding : 6,13% du capital et 5,95% des DDV

- Baillie Gifford : 5,37% du capital et 5,22% des DDV

- Invus : 5,90% du capital et 5,74% des DDV

- Flottant : 39,89% du capital et 38,76% des DDV

- Dirigeants : 2,80% du capital et 4,62% des DDV, dont Laurent Levy 2,35% du capital et 3,90% des DDV

- Salariés (hors dirigeants) : 1,31% du capital et 2,19% des DDV

- Family offices et autres : 0,87% du capital et 0,84% des DDV

- Contrat de liquidité : 0,02% du capital et des 0,02% DDV.