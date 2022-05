Nanobiotix : événements à suivre

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce que Laurent Levy, cofondateur et président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront aux conférences suivantes :

UBS Global Healthcare Conference

- Date : Lundi 23 mai 2022

- Heure : 10h45 ET / 16h45 CET

- Lieu : New York, New York, USA

H.C. Wainwright Global Investment Conference

- Date : Mercredi 25 mai 2022

- Heure : 8h30 ET/ 14h30 CET

- Lieu : Virtual et Miami, Floride, USA.