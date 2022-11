Nanobiotix : événement à suivre

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui que Laurent Levy, cofondateur et président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront à une discussion ("fireside chat"), le mardi 15 novembre 2022 à 17h GMT/ 12h PM ET durant la Jefferies Healthcare Conference à Londres.

La présentation sera retransmise en direct sur la page Evénements de la section Investisseurs du site Internet de la Société. Une rediffusion sera disponible pendant au moins 30 jours après l'événement.