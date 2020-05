Nanobiotix dispose de 28 ME de trésorerie à fin mars

Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Nanobiotix au 1er trimestre 2020 s'élève à 24 kE. Le chiffre d'affaires généré par la société au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la société PharmaEngine.

La position de trésorerie au 31 mars 2020 s'élève à 28 millions d'euros.

En janvier 2020, Nanobiotix a annoncé son essai global d'enregistrement de phase III dans les cancers de la Tête et du Cou (Etude 312) ainsi que sa stratégie de développement global pour 2020.

Perspectives

L'étude 312 est une étude globale d'enregistrement de phase III à deux bras, randomisée (1:1) chez des patients âgés atteints d'un cancer de la Tête et du Cou inéligibles à une chimiothérapie à base de platine. Le plan de l'étude 312 est en cours d'évaluation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. En février 2020, NBTXR3 a obtenu la désignation "Fast Track" de la FDA américaine pour cette indication. L'objectif est d'accélérer la mise à disposition de nouvelles options thérapeutiques pour les patients. Une fois approuvée, l'étude sera lancée dès que le financement nécessaire en sera assuré. Cette étude devrait recruter environ 500 patients, les résultats initiaux seront basés sur la survie sans progression (SSP) lorsqu'un nombre prédéfini d'évènements seront enregistrés ('event-driven'), et les résultats finaux sur la SSP et la survie globale (SG). Une analyse de futilité ext prévue 18 mois après la randomisation du premier patient. Une analyse intermédiaire de supériorité en termes de SSP est prévue à 24-30 mois, et l'analyse finale fera état de la SSP et de la SG.

Nanobiotix a également annoncé en janvier qu'elle poursuit l'évaluation de NBTXR3 comme pilier potentiel de l'immuno-oncologie, compte tenu des résultats permettant de penser que le produit pourrait générer une réponse immunitaire chez les patients mais aussi en combinaison augmenter l'efficacité des inhibiteurs de checkpoint immunitaires. Bien que le recrutement soit impacté par la pandémie actuelle, la société sera en mesure de présenter de nouvelles données sur les patients déjà recrutés dans les prochains mois.

En parallèle, les collaborateurs de Nanobiotix continueront à développer NBTXR3 dans d'autres indications comme les cancers du poumon, de l'oesophage, du pancréas, etc.

Nonobiotix a fait en avril 2020 un point sur la continuité du développement clinique pendant la crise du COVID-19. La principale préoccupation de la société étant de protéger les intérêts des employés, des patients, des partenaires et des actionnaires, Nanobiotix a adapté temporairement son organisation pour pour contrôler les coûts. La société a également entamé des discussions pour trouver des options de financement non dilutifs, aussi bien publiques que privées.