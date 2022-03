Nanobiotix disposait de 83,9 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31/12

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, Nanobiotix disposait de 83,9 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, contre 119,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette diminution nette de 35,3 millions d'euros reflète principalement 51,8 millions d'euros de flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement de Nanobiotix, qui ont été partiellement compensés par le paiement initial de 16,5 millions d'euros (20 M$) associé à la collaboration avec LianBio annoncée en mai 2021.

Comme annoncé précédemment, PharmaEngine avait droit à un paiement de 2,1 millions d'euros (2,5 M$) et l'a reçu à la suite de l'annonce de la collaboration avec LianBio, et a reçu 3,4 millions d'euros (4 M$) dans le cadre de la réalisation de diverses étapes administratives liées à la liquidation de la collaboration. PharmaEngine aura droit à un montant supplémentaire de 1 M$ en frais administratifs et, lors d'une deuxième approbation réglementaire d'un produit contenant NBTXR3, un paiement final de 5 M$.

Sur la base du plan d'exploitation actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 83,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, financeront ses opérations jusqu'au deuxième trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 complet a totalisé 9,7 milliers d'euros, contre 50 milliers d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les revenus générés en 2021 sont principalement liés à la collaboration désormais résiliée de la Société avec PharmaEngine, Inc. Les autres produits comprennent les crédits d'impôt recherche qui ont augmenté de 1,9 millions d'euros en 2020 à 2,5 millions d'euros en 2021 en raison principalement d'une augmentation des dépenses de recherche et développement.

Les dépenses de 'R&D' comprennent principalement les dépenses précliniques, cliniques et de fabrication liées au développement de NBTXR3 et ont totalisé 30,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, contre 24,3 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. L'augmentation des dépenses nettes de 'R&D' est principalement due à l'augmentation des coûts de développement liée aux voies prioritaires de la société, y compris la préparation et le lancement de son étude pivot d'enregistrement de phase III, NANORAY-312, la poursuite de la partie expansion de l'étude 102 et de son étude 1100 en cours sur la combinaison d'immunothérapies, ainsi que l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris les mécanismes d'intéressement.

Les frais généraux et administratifs comprennent principalement les frais administratifs liés au personnel, les frais juridiques et autres frais professionnels, les frais de dépôt et de maintien des brevets et les assurances.

Ces frais se sont élevés à 19,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, contre 14,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. L'augmentation des frais généraux et administratifs d'un exercice à l'autre est due à l'augmentation des effectifs, des honoraires de conseil, des frais juridiques et de conformité résultant de la cotation au Nasdaq et des frais de recrutement.

La perte nette attribuable aux actionnaires s'est élevée à 47 millions d'euros, soit 1,35 euro par action, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Ce chiffre se compare à une perte nette de 33,6 millions d'euros, soit 1,38 euro par action, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.