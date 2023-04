Nanobiotix disposait de 41,4 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 décembre

(Boursier.com) — Nanobiotix , société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, fait le point sur ses progrès opérationnels et présente ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et annonce le dépôt de son document de référence universel (URD) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que de son rapport annuel (Form 20-F) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

L'essai pivot de Phase 3, NANORAY-312, se déroule désormais à l'échelle mondiale avec 104 sites activés dans 25 pays à ce jour. L'analyse d'efficacité intermédiaire est planifiée, comme prévu, pour le 2ème semestre 2024, après la survenue d'environ 67 % des événements de survie sans progression (PFS) prévus.

Les données finales de l'étude 102 dans le cancer de la tête et du cou sont attendues au 2ème semestre 2023.

Les premières données dans le cancer du pancréas (essai mené par le MD Anderson) sont attendues au 2ème semestre 2023.

Un Directeur Médical (Chief Medical Officer) avec une expérience multidisciplinaire en oncologie s'inscrivant dans la stratégie de Nanobiotix, devrait rejoindre le groupe au 3ème trimestre 2023.

Le groupe précise qu'il disposait de 41,4 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022.

Le document de référence universel 2022 a été déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers et le rapport annuel 2022 (Form 20-F) a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le résultat net s'est établi en perte de 57 millions d'euros, soit 1,64 euro par action, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2022. En comparaison, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021, le résultat net s'établissait en perte de 47 millions d'euros, soit 1,35 euro par action. "Notre perte opérationnelle a diminué, passant de 52,6 millions d'euros en 2021 à 46,7 millions d'euros en 2022 ; cette amélioration a été principalement compensée par un impact négatif ponctuel de 6,9 millions d'euros lié à l'évaluation de la dette à suite de sa renégociation en 2022, par une hausse des charges d'intérêt, ainsi que par une baisse des gains de change de 3,1 millions d'euros en 2022 par rapport à 2021" souligne la direction.

Position financière : sur la base du plan opérationnel actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, avec la perspective de l'utilisation de l'equity line PACEO miss en place, permettront de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2023.

Continuité d'exploitation : "Nous avons préparé nos états financiers consolidés en appliquant le principe de continuité d'exploitation. Nous avons enregistré des pertes nettes de 57 millions d'euros et une diminution de notre trésorerie et équivalents de trésorerie de 42,5 millions en 2022. Au 31 décembre 2022, notre déficit cumulé était de 227,3 millions d'euros et nous avions un besoin en fonds de roulement négatif de 22,7 millions d'euros. Nous prévoyons de continuer à engager des dépenses importantes liées au développement et à la fabrication de produits candidats nanotechnologiques tels que NBTXR3 et à la réalisation d'études cliniques. De plus, nous pouvons rencontrer des difficultés imprévues, des complications, des retards de développement et d'autres facteurs inconnus qui nécessiteraient des dépenses supplémentaires. En raison de ces opérations, nous prévoyons de continuer de comptabiliser des pertes importantes à court terme. En outre, l'emprunt souscrit auprès de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) contient une obligation de maintenir une position minimale de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à hauteur du montant du principal du prêt, limitant d'autant la disponibilité des ressources de trésorerie pour répondre aux besoins opérationnels".

En prenant en compte ce covenant de trésorerie, les engagements de la société impliquent que la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels permettent de financier nos dépenses d'exploitation jusqu'au troisième trimestre de 2023. La violation de ce covenant financier entraînerait la faculté pour la BEI de demander un remboursement anticipé de tout ou partie du montant principal, ainsi que des intérêts courus et tout autre montant couru ou impayé.

Cependant la société a obtenu une dérogation temporaire de la BEI abaissant de 15 millions d'euros ce covenant financier jusqu'au 31 juillet 2023, et a conclu un accord de principe avec la BEI pour le prolonger automatiquement jusqu'au 31 janvier 2024, sous réserve d'une signature d'ici le 31 juillet 2023 par la Société d'un partenariat de développement et commercial. Si la Société obtenait cette prorogation de la renonciation temporaire ou des ressources financières additionnelles, la Société ne se retrouverait pas en défaut de ce covenant financier au 31 juillet 2023.

La société recherche activement des financements supplémentaires par le biais d'un ou plusieurs nouveaux partenariats, alliances collaboratives ou stratégiques possibles, sans exclure l'utilisation de l'equity line (PACEO) signée avec Kepler Cheuvreux, des financements auprès d'investisseurs institutionnels ou stratégiques, y compris en envisageant l'accès aux marchés de capitaux, ou une combinaison de ces derniers. Cependant, la Société ne peut garantir si ou quand de telles opérations auront lieu ou si elles se feront à des conditions satisfaisantes.

Alors que la société a mis en place et continuera de mettre en place des actions pour obtenir de nouveaux financements et piloter ses couts au travers de plan de réduction des dépenses opérationnelles si nécessaire, les facteurs exposés ci-dessus indique, en l'état, un doute matériel quant à la capacité de la Société d'assurer la continuité d'exploitation, en l'absence de la certitude de l'obtention des ressources eu égard aux besoins de trésorerie futurs.

Le directoire de la société a déterminé qu'il est approprié de préparer des états financiers consolidés au 31 décembre 2022 et pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, en appliquant le principe de continuité d'exploitation et en supposant que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

"En 2022, nous avons connu une avancée majeure dans notre objectif de proposer notre principal candidat nanothérapeutique, NBTXR3, aux patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou. Cela a été rendu possible par le recrutement des premiers patients dans toutes les grandes régions pour notre étude pivot de Phase 3, NANORAY-312", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du conseil d'administration. "L'année écoulée a également mis à l'épreuve notre agilité. Face à la volatilité persistante des marchés financiers, notre équipe s'est montrée proactive en donnant la priorité aux programmes de développement essentiels, en mettant en place des mesures pour réduire les dépenses et prolonger notre capacité opérationnelle sans entraver notre potentiel de développement. De plus, alors que notre équipe s'est concentrée sur la réalisation de nos priorités à court terme, nous avons également continué à renforcer notre leadership pour l'avenir avec l'arrivée de notre responsable mondial des affaires cliniques et médicales, Leonard A. Farber, M.D., et la création de notre Conseil Consultatif Scientifique multinational et pluridisciplinaire. Je suis confiant que l'impulsion créée en 2022 nous positionne favorablement pour des succès en 2023 et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu notre mission".