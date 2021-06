Nanobiotix : discussion virtuelle entre experts pour les analystes

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce l'organisation d'une discussion virtuelle entre experts pour les analystes, les investisseurs et la communauté scientifique, le vendredi 11 juin 2021 à 8h ET / 14h CET. L'événement réunira plusieurs leaders d'opinion, dont des investigateurs de l'étude.

Cette discussion virtuelle détaillera les données d'immunothérapie présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) 2021, ainsi que les perspectives cliniques et les implications du radioenhancer NBTXR3, potentiel " first-in-class ", dans la prise en charge des patients en oncologie.

Les inscriptions à l'événement sont ouvertes et une diffusion " live " de la discussion, ainsi qu'un enregistrement, seront disponibles dans la section événements du site web de la Société.

Programme

NBTXR3 peut-il transformer les non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs et améliorer la réponse chez les patients naïfs ?

Agenda :

-Introduction (8:00 ET / 14:00 CET)

-Jeffrey Bockman, PhD, Executive Vice-president et Oncology Practice Head, Cello Health BioConsulting

-NBTXR3 : Mode d'action (8:05 ET / 14:05 CET)

-Laurent Levy, PhD, Co-fondateur et CEO, Nanobiotix

-Aperçu des prises en charge actuelles : Promesses et limites de l'immunothérapie, rationnel des approches combinées (8:10 ET / 14:10 CET)

-Jared Weiss, MD, Professeur associé de Médecine, division Oncologie, University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center

-Etude 1100 de Nanobiotix : Résultats mis à jour d'efficacité et de tolérance (8:20 ET / 14:20 CET)

-Tanguy Seiwert, MD, Professeur assistant en Oncologie, Directeur, Head and Neck Cancer Oncology Disease Group, Johns Hopkins Medicine et Colette Shen, MD, PhD, Professeur assistant, Radiation Oncology, University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center

-NBTXR3, rationnel et opportunité de l'association avec d'autres thérapies anti-cancéreuses (8:40 ET / 14:40 CET)

-James Welsh, MD, Professeur Associé, Département de Radiation Oncology, University of Texas MD Anderson Cancer Center

-Discussion et Q&R : Implications de l'étude 1100 dans les cancers de la tête et du cou et au-delà (8:50 ET / 14:50 CET)

-Discussion modérée par Jeffrey Bockman

-Conclusion (9:10 ET / 15:10 CET)

-Jeffrey Bockman