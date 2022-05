Nanobiotix : de nouvelles données sur NBTXR3

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données avec NBTXR3, potentiel radioenhancer, premier de sa catégorie, sous forme de trois abstracts lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 3 au 7 juin.

"Nous visons à améliorer significativement les possibilités de traitement des patients atteints de cancer grâce à NBTXR3. Pour atteindre cet objectif nous devons valider la tolérance et l'efficacité de notre innovation dans différentes tumeurs solides et en combinaison avec les modalités de traitement existantes", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. "Nous espérons que les résultats à venir et qui seront présentés à l'ASCO cette année ajouteront une nouvelle dimension à l'histoire de NBTXR3 en montrant les performances du radioenhancer en combinaison avec la chimiothérapie. L'ASCO permettra également de présenter le design de notre étude pivotale de phase III en cours dont l'objectif est l'évaluation de NBTXR3 activé par radiothérapie chez les patients âgés et fragiles atteints d'un cancer de la tête et du cou."