Nanobiotix : de nouvelles données présentées à la réunion annuelle de l'ASCO

(Boursier.com) — La société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, Nanobiotix, présente lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) de nouvelles données mettant en avant le potentiel de NBTXR3, radioenhancer premier de sa catégorie, en combinaison avec une chimiothérapie concomitante dans le traitement du cancer de la tête et du cou et du cancer du rectum.

Nanobiotix présente également un poster décrivant le plan de l'étude pivot de phase III en cours, NANORAY-312, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie dans le traitement des patients âgés et fragiles atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé (LA-HNSCC) non éligibles à la chimiothérapie à base de platine.

NBTXR3 est développé afin de pouvoir s'intégrer dans la prise en charge thérapeutique en oncologie : les données issues d'études de phase 1b/2 en combinaison avec la chimiothérapie, menées dans le cadre de collaborations s'inscrivent dans cet objectif.

Chez 12 patients évaluables souffrant d'un cancer de la tête et du cou localement avancé de stade IV, les données d'une étude de phase 1b/2 ont montré que l'association de NBTXR3 à une chimiothérapie concomitante était faisable, présentait un profil de tolérance favorable, un taux de contrôle de la maladie de 100% et un taux de réponse global de 58,3%.

Chez 31 patients évaluables souffrant d'un cancer du rectum non résécable, les données d'une étude de phase 1b/2 ont montré que l'association de NBTXR3 à une chimiothérapie concomitante en préopératoire était faisable, présentait un profil de tolérance favorable et permettait à 96% des patients d'avoir une exérèse chirurgicale complète (R0) avec, parmi les 25 patients opérés, un taux de réponse pathologique complète de 20 %. Le taux de contrôle de la maladie était de 100% et le un taux de réponse global de 35,5%.

La stratégie de développement de NBTXR3 en oncologie, menée par la Société, vise à pouvoir intégrer NBTXR3 dans la prise en charge thérapeutique de toutes les tumeurs solides, en commençant par le cancer de la tête et du cou. Les nouvelles données présentées à l'ASCO 2022, contribuent à cet objectif de développement du radioenhancer en combinaison avec la chimiothérapie et comme thérapie néoadjuvante (en préopératoire) avec le potentiel d'améliorer les résultats de la chirurgie. "Lorsque la radiothérapie fait partie de la prise en charge thérapeutique, révolutionner le traitement de millions de patients atteints de tumeurs solides, à commencer par les patients atteints du cancer de la tête et du cou, pourrait se faire par l'intégration de NBTXR3, quelle que soit la ligne de traitement et les modalités de prise en charge", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. "Avec les données cliniques déjà produites avec NBTXR3 activé par radiothérapie et combiné avec un anti-PD-1, les nouvelles données sur la combinaison avec la chimiothérapie, présentées à l'ASCO, contribuent à la perspective d'intégrer NBTXR3 dans la prise en charge thérapeutique globale du cancer. Tout en continuant à donner la priorité à notre étude pivot de phase III en cours chez les patients âgés et fragiles atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou, notre objectif est de construire une approche complète du traitement de ce cancer, qui servira de modèle pour notre radioenhancer dans d'autres indications".