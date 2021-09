Nanobiotix : de nouvelles données précliniques de NBTXR3 publiées dans le "Red Journal"

(Boursier.com) — Nanobiotix est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui la publication, dans l'International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (Red Journal), de résultats précliniques obtenus en collaboration avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas. Ces données confirment l'intérêt d'étudier le potentiel du radioenhancer NBTXR3, potentiellement "first-in-class", comme une nouvelle option thérapeutique dans le traitement de toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux. NBTXR3 pourrait induire une mort significative des cellules tumorales lorsqu'il est activé par radiothérapie, amorcer la réponse immunitaire et surmonter la résistance aux anti-PD-1.

L'intégralité de la publication est à retrouver ici : https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(21)00860-9/fulltext

"Les patients souffrant de cancer ont un besoin urgent d'innovations qui pourraient faire la différence", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et directeur général de Nanobiotix. "Nous sommes fiers de collaborer avec le MD Anderson alors que nous cherchons à valider les avantages potentiels largement applicables, locaux et systémiques de NBTXR3. Le Red Journal fournit une plateforme essentielle à l'avancement de la radio-oncologie, et nous pensons que cette publication représente une contribution importante aux communautés de recherche universitaire et médicale, alors que nous cherchons à élargir les possibilités de traitement pour des millions de patients atteints de cancer."