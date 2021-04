Nanobiotix : de nouvelle données seront présentées à l'ASCO

Nanobiotix : de nouvelle données seront présentées à l'ASCO









(Boursier.com) — Nanobiotix annonce que de nouvelles données issues de son portefeuille de produits oncologiques seront présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 4 au 8 juin 2021. Quatre abstracts ont été acceptés, présentant le principal produit candidat en oncologie, le radioenhancer NBTXR3, potentiellement premier de sa catégorie dans différents types de tumeurs et en combinaison avec des anti-PD-1.

Nous sommes impatients de partager les progrès de notre développement, en particulier en immunothérapie et dans les cancers de la tête et du cou , a déclaré Laurent Levy, cofondateur et directeur général de Nanobiotix. Les données qui seront présentées à l'ASCO cette année continuent de montrer le potentiel de NBTXR3 à améliorer les résultats du traitement des patients atteints de cancer et à modifier la pratique .

Les données seront présentées à l'ASCO dans 4 posters :

- Amorçage de la réponse immunitaire en association à l'immunothérapie

- Contrôle local des tumeurs pour les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou

- Contrôle local des tumeurs pour les patients atteints d'un sarcome des tissus mous

- Potentiel de développement en tant que produit agissant sur tout type de tumeur solide et en association avec tout type de traitement d'immunothérapie

En outre, Nanobiotix organisera un événement virtuel pour les investisseurs auquel participeront plusieurs oncologues de renommée internationale, après la réunion annuelle de l'ASCO, le vendredi 11 juin à 8h EST. La discussion portera sur les nouveaux résultats de l'étude 1100 avec NBTXR3 en association avec l'immunothérapie. Les détails seront fournis à l'approche de l'événement.