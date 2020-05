Nanobiotix : de nouveaux résultats positifs de phase I présentés à l'ASCO

(Boursier.com) — La société française pionnière en nanomédecine, Nanobiotix, a annoncé les nouvelles données de la partie expansion de son étude de phase I évaluant le potentiel d'une nouvelle classe de produit, NBTXR3 activé par la radiothérapie, à améliorer les résultats du traitement des patients âgés atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou inéligibles à la chimiothérapie ou intolérant au cetuximab.

Les données ont été publiées dans le cadre du programme scientifique virtuel du congrès annuel 2020 de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO).

Après avoir présenté de premiers signes d'efficacité prometteurs obtenus dans la partie escalade de dose de son étude de phase I évaluant la sécurité et la faisabilité de NBTXR3 activé par la radiothérapie chez des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC), la société a démarré une cohorte d'expansion pour confirmer les résultats et la tendance observée chez un nombre plus important de patients traités à la dose recommandée. Cette partie de l'étude devrait recruter un total de 44 patients évaluables. A ce jour, 40 patients ont été recrutés, dont 30 évaluables pour l'efficacité, qui ont été inclus dans les résultats présentés à l'ASCO 2020.

L'analyse des 40 patients traités a montré que NBTXR3 activé par la radiothérapie était sûr et bien toléré. En terme d'efficacité, chez les 30 patients évaluables, les chercheurs ont observé au bout d'un temps médian de 5 mois après l'injection de NBTXR3, un taux de réponse objective globale de 83% et un taux de réponse complète globale de 43%. Le taux de réponse objective de la tumeur primaire (lésion cible) était de 83% avec un taux de réponse complète de 60%. Le profil de sécurité était en adéquation avec celui observé dans la partie escalade de dose de l'étude et les données d'efficacité étaient améliorées (soit une augmentation du taux de réponse objective globale de 69% dans la partie escalade de dose à 83% dans la partie d'expansion).

Le recrutement dans la cohorte d'expansion de l'étude de phase I va se poursuivre jusqu'à ce que les 44 patients évaluables soient recrutés. En parallèle et sous réserve de l'examen en cours par la FDA américaine, la société prévoit un lancement à l'échelle mondiale d'un essai pivot de phase III. Dans l'essai de phase III prévu, une analyse de futilité est attendue 18 mois après la randomisation du premier patient et une analyse intermédiaire de la survie sans progression (SSP) est attendue à 24-30 mois.

NBTXR3 pour le traitement des patients atteints de HNSCC localement avancé inéligibles à la chimiothérapie à base de platine a obtenu la qualification réglementaire "Fast Track" de la FDA américaine en février 2020. Le processus "Fast Track" permet de faciliter le développement et d'accélérer la revue de médicaments destinés à soigner des maladies graves et qui ont le potentiel de servir des besoins médicaux non satisfaits. L'objectif est d'accélérer la mise à disposition de nouvelles options thérapeutiques pour les patients.