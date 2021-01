Nanobiotix : Curadigm signe un accord de collaboration avec Sanofi

Nanobiotix : Curadigm signe un accord de collaboration avec Sanofi









Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce un nouvel accord de collaboration de Curadigm avec Sanofi.

Recherche de preuve de concept

Suite à la sélection du projet de Curadigm, intégrant la technologie "Nanoprimer" comme une option très prometteuse pour contribuer au développement de la thérapie génique de Sanofi, la filiale à 100% de Nanobiotix et Sanofi signeront un accord de 1 an comprenant un financement direct et des échanges scientifiques. L'objectif du projet est d'établir une preuve de concept pour "Nanoprimer" en tant que produit de combinaison pouvant améliorer le bénéfice thérapeutique des produits-candidats de thérapie génique.

Une technologie propriétaire inventée par Nanobiotix

De nombreuses thérapies prometteuses à base d'acide ribonucléique (ARN) administrées par voie intraveineuse voient leur efficacité limitée en raison de leur clairance rapide dans le foie. Trop vite éliminées, ces thérapies ne peuvent atteindre l'accumulation nécessaire dans les tissus cibles pour générer les résultats escomptés. En outre, l'accumulation dans le foie, plutôt que dans les tissus cibles, peut entraîner une toxicité hépatique limitant la dose. Le Nanoprimer est une technologie propriétaire inventée par Nanobiotix, dont le développement et la commercialisation ont été confiés sous licence à Curadigm. Le Nanoprimer est conçu pour occuper précisément et temporairement les voies de clairance thérapeutiques dans le foie. Administrée par voie intraveineuse, immédiatement avant le traitement prescrit, la technologie Nanoprimer agit pour empêcher une clairance rapide, augmentant ainsi la biodisponibilité et l'accumulation ultérieure de produits thérapeutiques dans les tissus ciblés.

Recherche de nouveaux partenariats