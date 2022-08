Nanobiotix: conférence à suivre

(Boursier.com) — Nanobiotix , société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce que Laurent Levy, Co-fondateur et président du directoire et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront à la 24e Conférence Annuelle Investisseurs organisée par H.C. Wainwright, qui se tiendra en présentiel à New York et en virtuel, du 12 au 14 septembre 2022.