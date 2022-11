Nanobiotix : comptes bien reçus !

(Boursier.com) — Nanobiotix monte de 2,3% à 3,72 euros ce jeudi, alors que la société a comptabilisé une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 53,5 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 83,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. En octobre, la société a conclu un accord définitif avec la Banque européenne d'investissement afin de structurer le calendrier de remboursement de sa dette existante d'environ 30,7 millions d'euros dans la perspective de scénarios de commercialisation et de la conclusion de potentiels accords de développement par la Société.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre 2022, combinés à la restructuration du prêt octroyé par la BEI et à l'equity line existante, devraient permettre de financer les programmes de développement jusqu'au premier trimestre 2024.

"La bonne trajectoire financière n'est pas source d'inquiétude à ce stade avec plus d'un an de visibilité et les résultats en immuno-oncologie semblent très prometteurs au regard de la phase 3 envisagée" commente Portzamparc qui reste positif sur le dossier.