Nanobiotix : bonne nouvelle

(Boursier.com) — Nanobiotix est stable à 3,80 euros après l'annonce avec LianBio (Nasdaq : LIAN), société de biotechnologie dédiée à la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients en Chine et sur les principaux marchés asiatiques, de la randomisation du premier patient en Asie pour l'étude internationale de Phase 3, NANORAY-312, évaluant l'efficacité de NBTXR3 pour le traitement des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou ("LA-HNSCC") non éligibles à la chimiothérapie à base de platine.

L'étude NANORAY-312 est une étude internationale de Phase 3 randomisée à deux bras, évaluant l'efficacité et la tolérance de NBTXR3 activé par radiothérapie, associé ou non au cetuximab, comparé à la radiothérapie seule avec ou sans cetuximab chez des patients âgés à haut risque, non éligibles à la chimiothérapie et atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou. Les patients éligibles à l'étude NANORAY312 seront traités selon un ratio 1:1 avec NBTXR3, par radiothérapie seule ou par radiothérapie associée à cetuximab en fonction de la décision de l'investigateur. Cet essai pivot devrait porter sur 500 patients à l'échelle mondiale, dont environ 100 dans certains territoires de l'accord de licence conclu avec de LianBio.

NANORAY-312 s'appuie sur l'étude 102 de Nanobiotix, un essai de phase 1 évaluant la tolérance et les premiers signes d'efficacité de NBTXR3 activé par radiothérapie chez des patients âgés à haut risque atteints de LA-HNSCC, non éligibles à la chimiothérapie et intolérants au cetuximab. A date, l'étude 102 a démontré une médiane de survie globale de 17,9 mois pour la population entièrement traitée (n=56) et de 23 mois chez les patients évaluables (n=44).

LianBio détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation de NBTXR3 notamment en Chine, Corée du Sud, Singapour et Thaïlande.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour Nanobiotix qui étend son étude comme prévu avec son partenaire en Asie". De quoi rester à l'achat sur le dossier...