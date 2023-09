Nanobiotix : Baillie Gifford franchit le seuil de 5% des droits de vote

(Boursier.com) — Baillie Gifford & Co., une société de gestion d'actifs britannique, a franchi en hausse le 7 septembre le seuil de 5% des droits de vote de la société française de biotechnologie Nanobiotix, selon un courrier reçu ce jour par l'AMF. Baillie Gifford, agissant pour le compte de clients et fonds dont il assure la gestion, détient 1 888 426 actions Nanobiotix, représentant 5,41% du capital et 5,16% des droits de vote. Le franchissement résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.