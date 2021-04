Nanobiotix : au calme

(Boursier.com) — Nanobiotix monte de 0,6% à 13,18 euros ce vendredi, après avoir annoncé sa trésorerie pour le premier trimestre 2021 et fait un point sur ses progrès opérationnels sur la période. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient ainsi à 107,1 millions d'euros au 31 mars 2021, assurant à la société le financement de ses programmes de développement jusqu'au second trimestre 2023, comparés à 28 millions d'euros au 31 mars 2020.

Suite à la décision de mettre fin à l'accord de licence et de collaboration avec PharmaEngine, Inc, la société n'a pas généré de revenus au cours du premier trimestre 2021. Ceci se compare à 24 KE pour le premier trimestre de 2020, qui résultaient principalement de la refacturation des coûts liés à son accord de licence.

"L'activité a été plutôt calme au premier trimestre, mais devrait progressivement s'accélérer sur le reste de l'année" commente Portzamparc qui attend plus particulièrement le lancement de la phase 3 dans les cancers têtes et cou aux USA, et la poursuite des études cliniques évaluant la combinaison du NBTXR3 avec des 'checkpoint inhibitors', qui pourraient contribuer à renforcer le potentiel du NBTXR3. L'analyste vise un cours de 15,70 euros en restant à l'achat sur le dossier...