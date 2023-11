Nanobiotix : Au 30 septembre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ressortaient à 38,7 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Nanobiotix se sont établis à 38,7 millions d'euros (non audités).

Sur la base de son plan opérationnel actuel et de ses projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 38,7 millions d'euros au 30 septembre 2023, ajoutés aux 50,9 millions d'euros provenant du récent financement et du placement partiel de la deuxième tranche reçue de JJDC, ainsi que la réception potentiel d'un paiement d'étape, renforceront sa trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2025.

Le produit brut de l'offre globale s'élevait à 31,8 millions d'euros, y compris l'option de sur-allocation. En ajoutant à cela le produit brut de 19,1 millions d'euros provenant de la souscription d'ADS par JJDC dans le cadre du placement privé simultané, la société recevra un produit brut total d'environ 50,9 millions d'euros (équivalent à environ 53,8 millions de dollars, sur la base d'un taux de change de 1,00 EUR = 1,0568 USD, selon le taux publié par Bloomberg au 1er novembre 2023), avant déduction des commissions provenant du placement global et des frais estimés de l'offre, payables par la société.

Sous réserve de l'approbation par le ministère français de l'Économie et la souscription par JJDC du reliquat du montant restant de sa deuxième tranche, le produit brut total passerait à environ 55,5 millions d'euros (soit environ 58,7 millions de dollars) et permettrait à la société d'étendre sa visibilité financière jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025 (cet horizon incluant le paiement d'étape précédemment cité mais excluant de potentiels flux de trésoreries pouvant provenir d'opportunités de financement dilutif ou non-dilutif).

Suppression fructueuse de la clause de maintien de trésorerie minimum avec la BEI

Tel que précédemment annoncé, la Banque européenne d'investissement a accepté de renoncer à l'engagement relatif au maintien d'un montant minimum de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au titre du prêt BEI, avec effet au 13 octobre 2023. Par ailleurs et suite à l'opération de financement d'un montant brut de 50,9 millions d'euros, la Société remboursera par anticipation à la BEI environ 0,5 million d'euros (1% de 50,9 millions d'euros) du paiement d'étape de 20 millions d'euros au titre du prêt de la BEI.