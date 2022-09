Nanobiotix : Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se situaient à 63 ME

(Boursier.com) — Le total des produits des activités ordinaires de Nanobiotix est resté stable au 30 juin 2022 avec 1,3 millions d'euros comparé au 30 juin 2021. La Société a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche (CIR).

Dépenses de recherche et développement : Les dépenses de 'R&D' comprennent principalement les dépenses précliniques, cliniques et de fabrication liées au développement de NBTXR3. Ces dépenses pour le premier semestre 2022 se sont élevées à 16,6 millions d'euros, contre 15,5 millions d'euros pour le premier semestre 2021. Les achats, la sous-traitance et les autres dépenses ont augmenté de 1,2 millions d'euros pour le premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Cette augmentation reflète l'effort de la Société de prioriser le développement d'essais cliniques, notamment l'essai mondial d'enregistrement de Phase 3, NANORAY-312.

Frais commerciaux, généraux et administratifs ("SG&A") : Les frais SG&A comprennent principalement les frais administratifs liés au personnel, les frais juridiques et autres frais professionnels, les frais de dépôt et de maintien des brevets et les coûts d'assurances. Ces frais SG&A, pour les six mois clos le 30 juin 2022, se sont élevés à 9,6 millions d'euros, contre 10,2 millions d'euros pour la période précédente.

Les achats, honoraires et autres charges ont diminué de 0,9 million d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2022 par rapport à la même période en 2021, illustrant les efforts menés par la société pour améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser l'allocation des ressources sur ses plans de développement stratégiques.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier semestre 2022 s'est élevée à 26,4 millions d'euros, soit 0,76 euro par action. Pour la même période en 2021, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 30,4 millions d'euros, soit 0,88 euro par action.

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 63 millions d'euros contre 83,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Perspectives financières

En septembre 2022, la Société a obtenu un accord de principe pour restructurer le prêt existant avec la Banque Européenne d'investissement (BEI). Sous réserve de la finalisation et de la signature de l'amendement, la restructuration de prêt devrait permettre de prolonger la capacité opérationnelle de la Société jusqu'à fin 2023. Combiné à l'accès à des ressources financières par le biais de l'equity line (PACEO) annoncée précédemment mais non utilisée à date, Nanobiotix estime être bien positionné pour financer ses programmes de R&D et cliniques en cours jusqu'au premier trimestre 2024.

Ces résultats sont présentés dans les comptes consolidés résumés au 30 juin 2022 et ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes de la société...