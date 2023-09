Nanobiotix : Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 21,6 ME

(Boursier.com) — NANOBIOTIX , société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, fait aujourd'hui le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023.

Le total du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation a augmenté pour le premier semestre 2023 atteignant 3,3 millions d'euros contre 1,3 million d'euros pour le premier semestre 2022. La Société a bénéficié d'une augmentation du CIR (Crédit d'Impôt Recherche) de 0,6 million d'euros et de revenus additionnels issus de l'accord de collaboration avec LianBio s'élevant à 1,3 million d'euros pour le premier semestre 2023.

Les dépenses de 'R&D' comprennent principalement les dépenses précliniques, cliniques et de fabrication, liées au développement de NBTXR3. Ces dépenses pour le premier semestre 2023 se sont élevées à 17,8 millions d'euros, contre 16,6 millions d'euros pour le premier semestre 2022. Les achats, la sous-traitance et les autres dépenses ont augmenté de 1,5 million d'euros pour le premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation reflète l'effort de la Société de prioriser le développement d'essais cliniques, notamment l'essai mondial d'enregistrement de Phase 3, NANORAY-312.

Les frais SG&A comprennent principalement les frais administratifs liés au personnel, les frais juridiques et autres honoraires professionnels, les frais de dépôt et de maintien des brevets et les coûts d'assurances. Ces frais SG&A, pour le premier semestre 2023, se sont élevés à 10,9 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros sur le premier semestre de la période précédente.

Les achats, honoraires et autres charges ont augmenté de 1,1 million d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2023 par rapport à la même période en 2022, ce qui est principalement expliqué par des honoraires de 1,4 million d'euros versés à une société de conseil financier, alors que les coûts salariaux des SG&A sont restés stables par rapport à la même période en 2022.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier semestre 2023 s'est élevée à 28,1 millions d'euros, soit 0,80 euro par action. Pour la même période en 2022, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 26,4 millions d'euros, soit 0,76 euro par action.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 21,6 millions d'euros, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Sur la base de son plan opérationnel actuel et de ses projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 21,6 millions d'euros au 30 juin 2023, en conjonction avec le versement initial (upfront) de 30 millions de dollars et la tranche initiale de capitaux propres de 5 millions de dollars, soit suffisant pour financer ses dépenses d'exploitation jusqu'au premier trimestre de 2024, ce qui ne tient compte d'aucune éventuelle future levée de fonds, ni d'aucune entrée de trésorerie résultant de potentiels paiements d'étapes ou collaborations futures. Si la clause de maintien de trésorerie minimum de la BEI n'était plus en vigueur, la trésorerie et les équivalents de trésorerie seraient suffisants pour financer les dépenses d'exploitation jusqu'au deuxième trimestre 2024.

À la suite de l'accord de licence conclu avec Janssen, la Société a initié des discussions avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de supprimer la clause de maintien de trésorerie minimum liée à la restructuration de l'accord de financement de la dette conclu entre la Société et la BEI. Ces discussions ont abouti à un accord de principe sur les termes clés qui conditionneraient la suppression de cette clause dans son intégralité, en échange d'une accélération de paiement d'une partie des paiements d'étape applicables, calculé à l'aide d'un pourcentage progressif à un chiffre, appliqué à des montants de financement par tranche, en cas de la conclusion par la Société d'opérations de financement par capitaux propres ou par dette, et du paiement des intérêts PIK prévus.

L'effectivité de cet accord entre Nanobiotix et la BEI est soumise à la finalisation et signature de la documentation nécessaire contractuelle prévues pour le début du quatrième trimestre 2023, ce qui pourrait influencer positivement les projections de trésorerie de la société.

"Ce premier semestre a marqué un véritable tournant pour Nanobiotix avec, la conclusion d'un accord de licence mondial pour le co-développement et la commercialisation de NBTXR3, la nomination du Dr Kayitalire, leader expérimenté en oncologie, au poste de CMO, et la progression continue des essais visant à établir la base clinique de NBTXR3 dans diverses tumeurs solides. Ces réalisations font progresser le développement de NBTXR3 en phase avancée, élargissent notre base de patients, et nous placent finalement en position pour concrétiser le potentiel de NBTXR3 à changer le paradigme de prise en charge des tumeurs solides à l'échelle mondiale", a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire. " Notre bilan est maintenant renforcé par le paiement initial et la première tranche en capital de Janssen et nous sommes prêts à mener à bien les prochaines étapes cliniques. Nous attendons les données d'efficacité et de tolérance des phases d'escalade et d'expansion de dose de l'étude 102 dans le cancer de la tête et du cou localement avancé, ainsi que les données de tolérance de l'escalade de dose de la Phase 1 dans le cancer du pancréas, issues de notre collaboration avec MD Anderson, avant la fin de l'année."