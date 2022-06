Nanobiotix : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — NANOBIOTIX , société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, a annoncé aujourd'hui que son assemblée générale mixte annuelle se tiendra le 23 juin 2022 à 9h30 AM Central European Time (CET), 3h30 AM Eastern Standard Time (EST), au siège social de la Société au 60 Rue de Wattignies (5ème étage) 75012 Paris, France.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 18 mai 20221.

Les documents préparatoires et les informations relatifs à cette assemblée générale sont accessibles, dans les conditions légales et règlementaires, sur le site internet de la Société à l'adresse http://ir.nanobiotix.com/fr/informations-financières/assemblée-générale et disponibles au siège social de la Société ou sur demande par courrier électronique à l'adresse investors@nanobiotix.com.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2022 sur le site de la Société qui pourra être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée générale afin de répondre aux impératifs sanitaires et/ou légaux et règlementaires.