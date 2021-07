Nanobiotix annonce une position de trésorerie et équivalents de 102,3 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Nanobiotix fait le point sur sa position de trésorerie (non auditée) pour le deuxième trimestre 2021. La société publie un chiffre d'affaires total pour le semestre clos le 30 juin 2021 de 9,7 KE. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 est principalement dû aux refacturations, au cours du premier trimestre 2021, liées à la collaboration qui fut conclue entre la société et PharmaEngine Inc. Nanobiotix n'a pas généré de revenus au cours du deuxième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires de la société du deuxième trimestre et du premier semestre 2020 s'élevaient respectivement à 13,4 KE et 36,9 KE.

La société annonce une position de trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme de 102,3 ME au 30 juin 2021, contre 107,1 ME au 31 mars 2021. Ce montant comprend le paiement initial de 16,5 ME (20 M$) lié à la collaboration avec LianBio annoncée en mai 2021.

Tel qu'annoncé précédemment, PharmaEngine avait droit à et a reçu un paiement de 2,1 ME (2,5 M$) à la suite de l'annonce de la collaboration entre Nanobiotix et LianBio et a également reçu un paiement de 3,4 ME (4 M$) dans le cadre de la réalisation de diverses étapes administratives liées à la fin de la collaboration. PharmaEngine pourra également recevoir un paiement additionel de 1 M$ en frais administratifs ainsi qu'un paiement final de 5 M$ lors d'une seconde approbation réglementaire d'un produit contenant NBTXR3.

La société prévoit de publier ses résultats financiers pour le semestre arrêté au 30 juin 2021, incluant ses états financiers consolidés résumés pour la période, le 8 septembre 2021.

Mise à jour de l'agenda financier

8 septembre : Publication des résultats du premier semestre 2021

20 octobre : publication des résultats du troisième trimestre 2021