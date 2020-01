Nanobiotix annonce son essai global d'enregistrement de phase III dans les cancers de la tête et du cou

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce aujourd'hui sa stratégie de développement global pour 2020, suite à la preuve de concept (POC) et à l'autorisation de mise sur le marché européen de NBTXR3 dans le traitement des sarcomes des tissus mous localement avancés des extrémités et du tronc (Nom commercial : Hensify), obtenues en 2019.

La Société reste focalisée sur l'enregistrement de NBTXR3 aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement des cancers de la Tête et du Cou, tout en faisant progresser le programme d'immuno-oncologie (I/O), et en continuant d'évaluer NBTXR3 dans d'autres indications telles que les cancers du poumon, du pancréas, les hépatocarcinomes (CHC) et les cancers de la prostate et du rectum.

Pour mettre ce plan en action, Nanobiotix se concentrera sur l'indication Tête et Cou et Immuno Oncologie et ses partenaires (University of Texas, MD Anderson Cancer Center - MD Anderson- aux Etats-Unis et PharmaEngine en Asie) sur les autres indications.

En parallèle, les partenaires de Nanobiotix continueront à développer NBTXR3 dans d'autres indications comme les cancers du poumon, de l'oesophage, du pancréas, etc...

"Après avoir franchi des étapes majeures de notre développement en 2019, l'année 2020 offre une opportunité unique pour Nanobiotix de prouver que NBTXR3 peut répondre aux besoins non satisfaits des patients dans le traitement d'un grand nombre de cancers. Compte tenu du mode d'action universel de NBTXR3, de notre preuve de concept dans le Sarcome des Tissus Mous et des résultats prometteurs de notre étude de phase I dans les cancers de la Tête et du Cou, nous sommes convaincus que NBTXR3 activé par radiothérapie a le potentiel d'améliorer considérablement les résultats du traitement des patients atteints de cancers de la Tête et du Cou. Au-delà de ces derniers, nous poursuivrons le développement clinique dans d'autres indications et combinaisons de traitement. Notre objectif est de changer le paradigme du traitement des cancers pour des millions de patients à travers le monde" a commenté Laurent Levy, CEO de Nanobiotix.