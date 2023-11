Nanobiotix annonce le réglement-livraison de son offre globale

(Boursier.com) — Nanobiotix , société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui le règlement-livraison de son offre globale réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs, incluant l'exercice partiel par les banques garantes de l'option de surallocation leur permettant de souscrire à des actions ordinaires supplémentaires sous la forme d'American Depositary Shares ("ADS").

Le Règlement-Livraison porte sur 3.786.907 ADS, représentant chacune une action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,03 euro par action, aux États-Unis, en ce compris 680.000 ADS au titre de l'exercice partiel de l'Option de Surallocation, émises au prix de 5,36$ par ADS, et (ii) 2.492.223 Actions Ordinaires, exclusivement offertes à des "investisseurs qualifiés" en Europe (y compris en France) au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié et dans certains autres pays (à l'exclusion des États Unis d'Amérique et du Canada) émises au prix de 5,07 euros par Action Ordinaire.