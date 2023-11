Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale et d'un placement privé concomitant

(Boursier.com) — Nanobiotix , société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer, annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d'une offre globale d'environ 30 millions de dollars américains (représentant environ 28,4 millions d'euros) réservée à des catégories spécifiques d'investisseurs et composée (i) d'une offre d'American Depositary Shares ("ADS"), chacune représentant une action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,03 euros, aux Etats-Unis et (ii) une offre d'Actions Ordinaires, exclusivement à des "investisseurs qualifiés" en Europe (y compris en France) au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, et dans certains autres pays (à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada).

Conformément à un contrat de souscription d'actions existant, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. est tenu de souscrire, sous réserve des autorisations requises, des Actions Ordinaires pour un montant de 25 millions de dollars américains, sous la forme de restricted ADSs, à un prix par ADS égal au prix retenu dans le cadre de l'Offre ADS, dans le cadre d'un placement privé concomitant, conformément à la dispense d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié, conditionné à la réalisation de l'Offre Globale d'un montant brut d'au moins 25 millions de dollars.

Le Montant du Placement serait réduit, si nécessaire, de sorte que JJDC ne détienne pas plus de 9,99% des droits de vote de la Société en circulation, auquel cas la partie du Montant du Placement excédant le Plafond Réglementaire pourrait être émise sous réserve de l'approbation préalable du Ministère de l'Economie en France, conformément aux règles applicables en matière de contrôle des investissements étrangers en vigueur en France. La réalisation de l'Offre Globale n'est, quant à elle, pas conditionnée à la réalisation du Placement Privé Concomitant.

Jefferies LLC agit en tant que coordinateur global et teneur de livre associé pour les besoins de l'Offre Globale. Leerink Partners, Guggenheim Securities et H.C. Wainwright & Co. agissent également en tant que teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre Globale

L'Offre Globale ferait l'objet d'un contrat de garantie et de placement. Ce contrat ne constituerait pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Dans le cadre de l'Offre Globale, la Société a l'intention d'accorder aux banques garantes de l'Offre Globale une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une période de 30 jours des ADS supplémentaires, dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'Actions Ordinaires (sous forme d'ADS) devant être émises dans le cadre de l'Offre Globale, aux mêmes termes et dans les mêmes conditions, conformément à la délégation accordée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 27 juin 2023, aux termes de sa 26ème résolution.

Mode d'emploi

Les Actions Ordinaires offerts dans le cadre de l'Offre Globale (y compris sous la forme d'ADS et, en ce qui concerne JJDC, de restricted ADSs seront émis par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, via :

*une première augmentation de capital, conformément à la délégation consentie par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 27 juin 2023, aux termes de sa 24ème résolution et à l'article L. 225-138 du Code de commerce, réservée à des investisseurs spécifiques répondant aux caractéristiques fixées par l'assemblée générale aux termes de sa 24ème résolution - i.e. toutes personnes physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et fonds d'investissement ou autres véhicules de placement, investissant à titre habituel, ou ayant investi au moins 1 million d'euros au cours des 36 derniers mois, dans le secteur de la santé ou des biotechnologies.

*Une seconde augmentation de capital au bénéfice de JJDC dans le cadre du Placement Privé Concomitant, conformément à la délégation consentie par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 27 juin 2023, aux termes de sa 25ème résolution, et à l'article L. 225-138 du Code de commerce, réservée à des investisseurs spécifiques répondant aux caractéristiques fixées par l'assemblée générale aux termes de sa 25ème résolution - i.e., toutes sociétés industrielles, institutions ou entité actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies, directement ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlés, le cas échéant à l'occasion de la conclusion d'un accord commercial, d'un contrat de financement ou d'un partenariat avec la Société.

Tous les titres offerts dans le cadre de l'Offre Globale et du Placement Privé Concomitant seront émis par la Société. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "NBTX". Les Actions Ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "NANO".

Le montant final de l'Offre Globale, le prix en dollars américains de l'Offre ADS et le prix en euros de l'Offre Européenne, ainsi que le nombre final d'ADS et d'Actions Ordinaires offertes dans le cadre de l'Offre Globale seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres qui commence immédiatement. La société annoncera les résultats de l'Offre Globale ainsi que le nombre et le prix de souscription des Actions Ordinaires et des ADS à émettre dans le cadre de l'Offre Globale et du Placement Privé Concomitant dès que possible après la fixation du prix, dans un communiqué de presse ultérieur.

Le nombre de titres offerts dans le cadre de l'Offre Globale sera déterminé par le directoire de la société conformément aux délégations accordées par l'assemblée générale mixte de la Société du 27 juin 2023, aux termes de ses 24ème, 25ème et 29ème résolutions.

Le prix de souscription de chaque Action Ordinaire à émettre dans le cadre de l'Offre Européenne sera en euros et au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des Actions Ordinaires sur Euronext au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'Offre Globale (i.e. les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2023), éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%. Le prix de chaque ADS dans le cadre de l'Offre ADS et du Placement Privé Concomitant sera l'équivalent en dollars américains.

Les Actions Ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) émises dans le cadre de l'Offre Globale et du Placement Privé Concomitant feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les Actions Ordinaires existantes de la Société actuellement admises aux négociations sur Euronext, sous le même code ISIN FR0011341205. Les négociations des Actions Ordinaires de Nanobiotix sur Euronext seront suspendues le 2 novembre, jusqu'à l'ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq Global Select Market vers 14h30 (heure de Paris) / 9h30 (heure de New York) le 2 novembre, 2023, Nanobiotix publiera au préalable la répartition du capital social qui sera effective après le règlement-livraison des titres offerts dans le cadre de l'Offre Globale.

Utilisation des fonds

Au 30 septembre 2023, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 38,7 millions d'euros (non audités).

La société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale, ainsi que le produit du Placement Privé Concomitant, comme suit :

environ 32% du produit net pour faire avancer l'étude de phase 3 randomisée mondiale de la Société, NANORAY-312 aux Etats-Unis et au sein de l'Union Européenne pour le traitement du cancer de la tête et du cou localement avancé, et environ 17% du produit net pour augmenter la capacité de production et l'approvisionnement de NBTXR3 nécessaires à cette étude,

environ 27% du produit net pour faire avancer l'activité de R&D, des autres programmes précliniques et cliniques de la Société, ainsi que les activités réglementaires et médicales connexes, et

environ 24% du produit net pour financer les autres activités opérationnelles et les autres besoins généraux de la Société, en ce compris les dépenses de financement (y compris un paiement au bénéfice de la Banque Européenne d'Investissement).

La société entend utiliser le produit de l'Offre sur la base de ses plans et de sa situation commerciale actuels. La Société ne peut pas prédire avec certitude toutes les utilisations particulières du produit net qui devant être reçu à l'issue de l'Offre Globale et du Placement Privé Concomitant, ni les montants que la société va réellement dépenser dans les indications décrites ci-dessus.

Les montants et le calendrier des dépenses réelles de la société et l'étendue du développement clinique peuvent varier de manière significative en fonction de nombreux facteurs, y compris l'avancement des efforts de développement, le statut et les résultats des études précliniques et des essais cliniques en cours ou des essais cliniques que la société pourrait lancer à l'avenir, ainsi que les collaborations que la Société pourrait conclure avec des tiers pour ses produits candidats et tout besoin de trésorerie imprévu. Par conséquent, la direction de la société conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net.